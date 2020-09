Stando alle ultime indiscrezioni, Apple potrebbe avere in programma l’atteso evento di presentazione di iPhone 12 per martedì 13 ottobre 2020, con la possibilità di avviare i pre-ordini venerdì 16 ottobre.

Fonte di tali indiscrezioni (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie) sarebbe il dipendente di un operatore telefonico olandese ed anche da altri Paesi europei arrivano indicazioni secondo cui l’evento di lancio dell’atteso melafonino con connettività 5G sarebbe imminente.

Durante una presentazione interna con alcuni operatori britannici, Eddie Cue, Apple SVP of Internet Software and Services, pare che abbia indirettamente confermato l’avvicinarsi del momento del lancio di un prodotto 5G, device che dovrebbe aiutare tutto il settore a crescere in modo importante.

Apple potrebbe lanciare 4 iPhone 12 con 5G

Ricordiamo che, stando a quanto emerso sino a questo momento, Apple dovrebbe lanciare quattro modelli: iPhone 12 (con un display OLED da 5,4 pollici), una variante Max o Mini (con un display OLED da 6,7 pollici), iPhone 12 Pro (con un display OLED da 6,1 pollici) e iPhone 12 Pro Max (con un display OLED da 6,7 pollici).

Il colosso di Cupertino riuscirà davvero a dare slancio al mercato 5G con i suoi nuovi telefoni?