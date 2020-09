Mentre aspettiamo l’Amazon Prime Day, la cui data è stata svelata ufficialmente proprio questa mattina, possiamo già approfittare di tantissime offerte disponibili oggi e nei prossimi giorni. Le promozioni sono parecchie, quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprire quelle più interessanti.

Le offerte disponibili su Amazon in attesa del Prime Day

In attesa del Prime Day, per il quale mancano giusto un paio di settimane, abbiamo a disposizione su Amazon una moltitudine di offerte tech nelle quali è già facile perdersi. Per darvi una mano con questo antipasto di Prime Day abbiamo fatto una selezione dei migliori sconti in diverse categorie, validi generalmente fino al 4 ottobre 2020.

Prima di procedere con i prodotti specifici, vale la pena dare uno sguardo alle iniziative “di contorno”. Tra queste, ad esempio, troviamo quella relativa alle piccole e medie imprese: spendendo 10 euro su una selezione di prodotti di queste ultime dal 28 settembre al 12 ottobre 2020, se ne ricevono 10 da spendere durante il Prime Day.

Per i clienti Amazon Business c’è poi l’opportunità di ricevere il 30% di sconto sugli acquisti fino a 200 euro: basta registrarsi dal 28 settembre al 9 ottobre e riscattare il codice B2BPRIME20 entro il 31 ottobre 2020. I nuovi clienti Amazon, infine, potranno ottenere 4 mesi di Amazon Music Unlimited al costo di 0,99 euro: potete verificare di essere idonei a questo link.

Offerte smartphone e accessori Amazon

Offerte informatica e sicurezza

Offerte videogiochi Amazon

Altre offerte Amazon

Se non siete ancora soddisfatti di questo antipasto di Prime Day, potete consultare tutte le offerte Amazon attualmente attive a questo indirizzo. Fateci sapere se avete trovato ciò che stavate cercando.