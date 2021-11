PayPal, l’azienda americana, leader del settore dei pagamenti digitali, sta portando avanti, ormai da mesi, se non da anni, una politica di rinnovamento. A settembre, per esempio, l’app-ufficiale ha ricevuto un corposo aggiornamento che, ha aggiunto nuove funzioni interessanti, molte delle quali, però, almeno per il momento, sono disponibili soltanto negli Stati Uniti. E dunque, da semplice conto, l’applicazione si è trasformata, o meglio, si sta trasformando, in un gestore, a 360 gradi, delle proprie finanze, e soprattutto in una piattaforma per pagamenti digitali innovativa, in quanto, dà la possibilità di avere a che fare con il mondo (nascente e stabile) delle criptovalute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PayPal (@paypal)

Oltre a questo, però, la stessa PayPal ha deciso di lanciare un nuovo servizio: PayPal Paga in 3 Rate. L’utente, grazie a questa novità, potrà richiedere un finanziamento per il pagamento, in tre rate senza interessi, di prodotti il cui valore è compreso da un minimo di 30 euro ad un massimo di 2.000 euro. In poche parole, il meccanismo è molto semplice e veloce: una volta scelto il prodotto da acquistare, sul nostro e-shop di fiducia, al momento del check-out, dovremo effettuare l’accesso al conto PayPal. Poi, infine, ma non meno importante, una volta arrivati nella schermata del pagamento, oltre alle classiche modalità, carta di debito o conto corrente, è stata inserita una nuova voce: quella che, appunto, ci permetterà di scaglionare in tre tranche l’esborso di denaro.

A seguire, potete trovare, elencate, le condizione del servizio.

Importo del finanziamento : l’importo del finanziamento è in Euro e corrisponde all’importo totale corrisposto dall’utente per gli acquisti idonei effettuati sul sito web di un esercente, ivi incluso in particolare il prezzo dell’articolo acquistato più i costi di spedizione, le imposte, la tariffa di conversione valuta e il tasso di conversione valuta, ove applicabile, nonché altre tariffe o costi addebitati dall’esercente. Al momento dell’acquisto viene effettuato un pagamento iniziale a cui fanno seguito rate mensili distribuite su due (2) mesi a partire dalla data di sottoscrizione delPayPalPaga3 contratto di finanziamento.

: l’importo del finanziamento è in Euro e corrisponde all’importo totale corrisposto dall’utente per gli acquisti idonei effettuati sul sito web di un esercente, ivi incluso in particolare il prezzo dell’articolo acquistato più i costi di spedizione, le imposte, la tariffa di conversione valuta e il tasso di conversione valuta, ove applicabile, nonché altre tariffe o costi addebitati dall’esercente. Al momento dell’acquisto viene effettuato un pagamento iniziale a cui fanno seguito rate mensili distribuite su due (2) mesi a partire dalla data di sottoscrizione delPayPalPaga3 contratto di finanziamento. Interessi : nessuno.

: nessuno. Oneri di mora : nessuno.

: nessuno. Rimborso anticipato : il finanziamento può essere rimborsato in tutto o in parte durante il periodo di rimborso. Non è previsto alcun onere per il rimborso anticipato.

: il finanziamento può essere rimborsato in tutto o in parte durante il periodo di rimborso. Non è previsto alcun onere per il rimborso anticipato. TAEG (Tasso annuo effettivo globale): zero.

PayPal con questa nuovo servizio, ci ha stupito. Un servizio che, sicuramente, rappresenta, e rappresenterà, una plus per l’utente e che nel corso dei prossimi mesi verrà migliorato. E siamo abbastanza sicuri che, come sempre, questo rappresenta soltanto l’inizio di una piccola rivoluzione/innovazione del mondo dei pagamenti digitali e non solo.