Un TV OLED 48 pollici con processore α11 Gen3, lo stesso dei modelli flagship, a un prezzo che taglia letteralmente a metà il listino originale è il tipo di occasione che capita raramente durante l’anno. LG OLED48C65LA, modello 2026 della serie C6, scende infatti a una cifra che sfiora il minimo storico grazie a uno sconto superiore al 50%. Un formato compatto ma senza compromessi su tecnologia e prestazioni, perfetto per chi cerca qualità OLED premium senza dover rinunciare a spazio in salotto o in camera da letto. Vediamo come approfittarne.

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LG OLED48C65LA: il processore α11 Gen3 incontra il formato compatto

Il cuore pulsante di questo televisore è il nuovo processore α11 4K Gen3 con AI, lo stesso chip montato sulla serie G6 top di gamma. Si tratta del processore più potente mai realizzato da LG, con un salto generazionale che si traduce in NPU fino a 5,6 volte più veloce, CPU 50% più potente e GPU 70% più performante rispetto alla generazione precedente. Il Dual AI Engine integrato controlla con precisione ognuno degli 8,3 milioni di pixel autoilluminanti del pannello OLED, migliorando simultaneamente nitidezza e dettaglio in ogni scena.

Sul fronte immagine, il pannello OLED 4K offre risoluzione 3.840 x 2.160 pixel con refresh rate 120Hz nativo, che sale fino a 165Hz con VRR grazie al Brightness Booster. Il supporto HDR è completo con Dolby Vision, HDR10 e HLG, oltre al FILMMAKER MODE per una visione fedele all’intento registico.

Per chi ama il gaming, le specifiche sono di tutto rispetto:

Compatibilità sia NVIDIA G-Sync che AMD FreeSync

Tempo di risposta praticamente nullo

Funzioni QMS e QFT per ridurre i tempi di attesa tra sorgenti

4 porte HDMI 4K a 120Hz con eARC, VRR e ALLM

Il comparto audio non è da meno, con 40W distribuiti su diffusori 2.2 canali, supporto Dolby Atmos e la tecnologia AI Sound Pro α11 con upmix virtuale a 11.1.2 canali. Il sistema operativo webOS26 integra inoltre esperienze AI avanzate potenziate da Google Gemini e Microsoft Copilot, con il programma Re:New che garantisce fino a cinque anni di aggiornamenti software.

Sconto bomba: -52% su Unieuro per LG OLED48C65LA

I numeri parlano chiaro: da 1.499€ di listino, LG OLED48C65LA crolla a 718,78€ su Unieuro, con uno sconto del 52% che significa oltre 780€ di risparmio netto. Una cifra che per un TV OLED con processore flagship e funzionalità gaming di questo livello rappresenta davvero un’opportunità da cogliere al volo.

C’è anche un dettaglio che rende l’affare ancora più appetibile: lo sconto è applicato senza IVA con tessera UE CLUB (da richiedere in pagina), e a questo si aggiunge il cashback LG attivo fino all’11 novembre 2026 (info qui), che permette di recuperare ulteriormente parte della spesa.

Disponibilità limitata e prezzo soggetto a variazioni, quindi conviene non aspettare troppo per assicurarsi l’offerta.

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