Dopo il “disastro” avvenuto nel settore delle memorie, che non stiamo qui a ridiscutere, ma che attualmente ha già contagiato il settore delle schede video, il mercato dei componenti PC potrebbe prepararsi a una nuova fase di rincari, con AMD, Intel e Qualcomm coinvolte in una serie di aumenti che interesserebbero CPU e GPU.

Le prime segnalazioni riguardano gli adeguamenti dei prezzi applicati da Intel alle proprie CPU e quelli attribuiti a Qualcomm per le piattaforme Snapdragon X e X2 Elite; anche AMD sarebbe pronta a intervenire su alcune famiglie di processori Ryzen ed EPYC, mentre per le schede grafiche Radeon sono già emerse indiscrezioni su nuovi prezzi consigliati.

Dietro queste mosse ci sarebbero soprattutto l’aumento dei costi di produzione dei semiconduttori, la maggiore complessità dei chip di nuova generazione e, neanche a dirlo, la crescente domanda legata all’Intelligenza Artificiale; è importante, però, distinguere i prezzi praticati ai produttori di PC e ai partner commerciali da quelli applicati nei negozi.

Gli aumenti segnalati infatti non si traducono necessariamente, e nell’immediato, in rincari della stessa entità per chi acquista hardware; il processo è leggermente più articolato, ma al contempo il succo non cambia. Cerchiamo di fare insieme il punto della situazione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Intel e Qualcomm avrebbero già aumentato i prezzi dei processori

A riportare i primi adeguamenti è il quotidiano taiwanese Commercial Times, che cita informazioni provenienti dalla catena di fornitura. Secondo queste indiscrezioni, Intel avrebbe aggiornato i prezzi di diverse famiglie di processori dal 1° settembre, con incrementi differenti in base al prodotto.

I rincari più consistenti riguarderebbero alcuni modelli Panther Lake dotati delle soluzioni grafiche integrate più avanzate, per i quali si parla di aumenti compresi tra il 15% e il 20%. Gli adeguamenti coinvolgerebbero, in maniera non uniforme però, anche altre generazioni di chip; Meteor Lake e Arrow Lake registrerebbero incrementi nell’ordine del 5-10%, mentre per Alder Lake e Twin Lake le percentuali indicate arriverebbero al 10-20%.

La notizia va letta considerando la natura di questi adeguamenti; si parla di prezzi a livello di fornitura, che possono interessare i produttori di notebook e altri sistemi prima di raggiungere il mercato retail; non significa quindi che ogni CPU Intel costi già il 20% in più nei negozi italiani, né che tutti i computer basati su questi chip subiranno automaticamente lo stesso rincaro.

Anche Qualcomm avrebbe già ritoccato i prezzi delle proprie piattaforme per PC. Secondo le medesime segnalazioni, dal 1° ottobre i chip Snapdragon X e X2 Elite sarebbero diventati più costosi di circa il 10%; non sono stati resi noti i nuovi prezzi di riferimento, ma l’adeguamento potrebbe aumentare i costi sostenuti dai produttori di notebook basati su architettura Arm.

Per i consumatori, l’effetto dipenderà dalle strategie dei singoli produttori e dalle scorte acquistate ai prezzi precedenti; i nuovi listini dei componenti possono infatti riflettersi gradualmente sui prodotti finiti, anziché determinare un aumento immediato e uniforme di tutti i notebook.

AMD tra rincari per Ryzen ed EPYC e nuove tariffe per le Radeon

La situazione è più articolata per AMD, perché le indiscrezioni riguardano sia i processori sia le schede video. Sul fronte CPU, la società starebbe preparando un adeguamento dei prezzi di alcune famiglie Ryzen per il mercato consumer e EPYC per quello dei server. Al momento, però, non sono stati confermati né l’entità degli aumenti né i modelli coinvolti e la relativa data di entrata in vigore; alcune ricostruzioni ipotizzano incrementi intorno al 10%, ma non è un valore da considerare ufficiale.

Per le GPU Radeon, invece, sono circolate segnalazioni più dettagliate. Secondo Board Channels, AMD avrebbe comunicato ai partner un aggiornamento dei prezzi consigliati per il quarto trimestre, con variazioni che interesserebbero il mercato cinese e, secondo le fonti, anche altri mercati internazionali. L’azienda non ha però confermato pubblicamente un aumento globale dei listini.

Le cifre riportate per la Cina mostrano incrementi differenziati tra i modelli; la Radeon RX 9070 sarebbe interessata dal rincaro più consistente in termini assoluti, pari a 700 yuan, circa 104 dollari al cambio indicativo utilizzato dalle fonti. Per la Radeon RX 9060 XT da 16 GB si parla di 600 yuan in più, equivalenti a circa 89 dollari, mentre la versione da 8 GB registrerebbe un incremento di 300 yuan, circa 45 dollari.

Nel contesto sarebbero coinvolte anche le Radeon RX 9070 GRE ed RX 7650 GRE, con aumenti segnalati di 400 yuan, circa 60 dollari; da evidenziare invece che la RX 9070 XT e la più datata RX 6500 XT risulterebbero invece escluse da questi adeguamenti. Le cifre riportate sopra si riferiscono alle variazioni dei prezzi consigliati segnalate per il mercato cinese e non possono essere trasferite direttamente ai listini italiani; conversione valutaria, tasse, distribuzione e politiche commerciali dei singoli rivenditori possono produrre differenze significative.

Il quadro resta dunque da confermare, ma le indiscrezioni sulle Radeon suggeriscono una pressione crescente sui costi delle schede video. Tra i fattori indicati figurano il prezzo delle memorie e quello della produzione dei chip, elementi che possono incidere sui margini dei produttori e spingere verso una revisione dei prezzi lungo la filiera.

Perché questi rincari e cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il denominatore comune di queste notizie è l’aumento dei costi necessari per realizzare semiconduttori sempre più complessi. Le CPU moderne integrano più componenti e acceleratori dedicati, mentre GPU e processori destinati all’Intelligenza Artificiale richiedono capacità produttiva avanzata e tecniche di packaging sempre più sofisticate.

A questo si aggiunge la competizione tra PC, smartphone e infrastrutture AI per l’accesso alle tecnologie produttive più richieste. Le fonti collegano parte della pressione sui prezzi anche ai costi delle lavorazioni affidate a TSMC; nel caso di Panther Lake ad esempio, il processore utilizza un’architettura eterogenea dove il tile CPU viene prodotto da Intel con il processo 18A, mentre il tile grafico di fascia alta è realizzato da TSMC con tecnologia N3E.

Questa è una delle ragioni indicate per spiegare perché gli incrementi segnalati siano maggiori su alcune configurazioni, ma non dimostra che ogni rincaro sia riconducibile a un unico fattore. Per chi sta pensando di acquistare un PC o aggiornare la propria configurazione, al momento non ci sono elementi sufficienti per prevedere un aumento generalizzato e immediato dei prezzi al dettaglio in Italia.

La direzione indicata dalle indiscrezioni resta comunque da monitorare; Intel e Qualcomm avrebbero già avviato nuovi listini per alcune piattaforme, mentre AMD potrebbe intervenire sui processori e avrebbe comunicato ai partner variazioni dei prezzi consigliati per diverse Radeon. In assenza di conferme ufficiali complete, è quindi prematuro parlare di rincari certi per ogni modello, ma il rischio di hardware più costoso nei prossimi mesi sembra piuttosto concreto.