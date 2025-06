Se siete ancora possessori dell’iconico iPhone XS, sappiate che Apple ha da poco inserito questo modello nella lista dei prodotti considerati “vintage”, un’etichetta che potrebbe far pensare a qualcosa di ormai storico, ma che nel vocabolario di Cupertino ha alcune implicazioni particolari.

Già a novembre dello scorso anno, Apple aveva fatto un primo passo in questa direzione inserendo iPhone XS Max tra i prodotti considerati vintage. In questi giorni tocca invece al fratellino minore, iPhone XS, lanciato nel settembre 2018 come evoluzione di iPhone X, il primo iPhone che ha davvero rotto gli schemi e ha fatto da apripista a quello che è il design moderno dei dispositivi della mela.

All’epoca del lancio, iPhone XS poteva essere considerato il cosiddetto aggiornamento “incrementale” di Apple (come tutti i modelli S): nessuno stravolgimento estetico, ma alcune novità importanti sotto il cofano come un chip più performante, fotocamere migliorate e il supporto alla doppia SIM grazie all’eSIM. Ma cosa significa “dispositivo vintage”, per Apple?

Apple segue una sua filosofia per garantire le riparazioni

Apple considera “vintage” un prodotto che non viene più venduto da oltre cinque anni nei suoi canali ufficiali. Questa etichetta non vuol dire che il dispositivo smette di funzionare o diventa improvvisamente inutile, ma ha un’implicazione perlopiù pratica: un dispositivo vintage può essere ancora riparato, ma solo se i pezzi di ricambio sono ancora disponibili.

In altre parole, Apple può ancora riparare il vostro iPhone XS tramite l’assistenza ufficiale, ma se il pezzo di cui avete bisogno dovesse non essere disponibile, dovrete rinunciare alla riparazione. Dopo due anni dall’ingresso nella lista “vintage”, un dispositivo diventa ufficialmente obsoleto: in questo caso Apple non fornirà più assistenza hardware in nessun caso, neppure se ci fossero pezzi disponibili.

Allo stato attuale, Apple considera vintage i seguenti iPhone:

iPhone 4 (8GB)

iPhone 5

iPhone 6s (16GB, 64GB, 128GB)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7 Plus

iPhone 8 (64GB, 256GB)

iPhone 8 (PRODUCT)RED™

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

Nello stesso giorno in cui è stato inserito iPhone XS nella lista, Apple ha dichiarato obsoleto anche l’iPad di quinta generazione, mentre per il Mac mini 2018 la situazione è un po’ diversa. Il dispositivo viene ufficialmente classificato come vintage, ma il colosso di Cupertino consiglia di contattare i vari centri assistenza per verificare caso per caso la possibilità di ricevere supporto hardware.

Se siete mossi dalla curiosità, potete visualizzare la lista di tutti i dispositivi vintage e obsoleti direttamente sul sito ufficiale di Apple a questo indirizzo.