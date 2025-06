Anker torna alla carica nel segmento degli speaker Bluetooth con una proposta pensata per chi non si ferma davanti a nulla, nemmeno a polvere, pioggia o salinità; si chiama Soundcore Boom 3i ed è il nuovo altoparlante portatile progettato per offrire potenza, resistenza e autonomia in un unico corpo compatto, pensato esplicitamente per un utilizzo outdoor.

Soundcore Boom 3i rappresenta una soluzione che strizza l’occhio a chi cerca un suono coinvolgente, un design resistente e una durata prolungata, senza rinunciare a portabilità e comodità d’uso.

Robusto, impermeabile e pronto a tutto, il nuovo speaker Bluetooth di Anker

L’approccio progettuale di Anker è chiaro fin dal primo sguardo, Boom 3i è uno speaker che non teme gli elementi, grazie a una certificazione IP68 che ne garantisce l’impermeabilità e la resistenza alla polvere, incluso (dettaglio non banale) il contatto con acqua salata, nemica giurata di molti dispositivi elettronici.

La scocca del dispositivo resiste anche a cadute da un metro di altezza, ulteriore conferma della vocazione da campo del prodotto. Il design, pur senza soluzioni estetiche particolarmente audaci, punta tutto sulla praticità: le dimensioni compatte (210 mm x 85 mm x 78,5 mm) e la presenza di un cinturino integrato lo rendono facile da trasportare e da appendere, per esempio a uno zaino o a un ramo durante un’escursione.

La scheda tecnica sul fronte audio è altrettanto solida, Anker Soundcore Boom 3i raggiunge una potenza in uscita di 50 W, con un picco di volume che arriva fino a 96 dB, valori più che sufficienti per animare una serata all’aperto o un picnic in spiaggia.

A gestire le frequenze basse ci pensa la tecnologia BassUp 2.0, che potenzia i bassi per un ascolto più corposo; gli utenti che preferiscono un suono più neutro o bilanciato però possono comunque disattivarla, sfruttando l’apposita applicazione. Da segnalare anche la possibilità di accoppiamento stereo tra due Boom 3i, così da creare un’esperienza sonora ancora più immersiva.

Come da tradizione Anker, anche Boom 3i punta su una grande autonomia, la batteria integrata permette infatti fino a 16 ore di riproduzione continuativa con una singola carica, più che sufficienti per coprire un’intera giornata di escursioni o un week-end in campeggio.

Interessante la presenza di una funzione antipolvere dedicata, pensata per proteggere le griglie e il corpo dell’altoparlante anche dopo utilizzi prolungati in ambienti sabbiosi o particolarmente secchi, un dettaglio che farà la felicità di chi ama portarsi la musica in spiaggia.

Il tutto è gestibile tramite l’app ufficiale Soundcore, che consente di accedere a profili audio personalizzati, impostazioni avanzate e una funzione di messaggistica vocale che può rivelarsi utile in contesti di gruppo o durante le escursioni.

Anker Soundcore Boom 3i è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del produttore, a un prezzo di listino di 189,99 dollari, con uno sconto lancio di 40 dollari; tuttavia, nel prossimo futuro il dispositivo potrebbe diventare disponibile anche su Amazon.

Con Boom 3i Anker prosegue la sua strategia di diversificazione dell’offerta audio, puntando su un prodotto pensato per un pubblico ben preciso, quello che ama la natura, l’avventura e l’alta portabilità, ma non vuole rinunciare alla qualità sonora e a un’autonomia sopra la media; un altoparlante Bluetooth robusto, potente e completo, che potrebbe conquistare più di un appassionato di musica all’aria aperta.