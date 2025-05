Amazon sta scontando le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds3. Il prezzo è particolarmente allettante perché rappresenta un nuovo minimo storico, costano in sostanza meno della metà rispetto al listino. Ecco tutto.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds3 in offerta su Amazon a un prezzaccio

Nel caso dell’offerta proposta oggi da Amazon, le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds3 sono disponibili in entrambe le colorazioni: Argento e Bianca. Si tratta di un prodotto di fascia media molto valido (qui c’è la nostra recensione), delle cuffie open-type dotate di un efficace sistema di cancellazione del rumore assistita da Galaxy AI, l’intelligenza artificiale proprietaria di Samsung, che risulta utile anche per alcune funzioni e per migliorare la resa audio.

Hanno inoltre tre microfoni con VPU, sono certificate IP57, supportano il Bluetooth 5.4 con commutazione automatica, hanno vari codec (SSC, HiFi, SSC UHQ, AAC e SBC) e diversi sensori (force & touch, SWIR, accelerometro e sensore Hall) oltre all’audio UHQ (fino a 24 bit / 96 kHz) tuttavia esclusivamente compatibile con alcuni smartphone Samsung recenti), come sono limitati anche l’Hi-Fi a 24 bit e l’Audio a 360 gradi con multicanale diretto (qui per maggiori informazioni).

Ma passiamo all’offerta. Le Samsung Galaxy Buds3 sono disponibili all’acquisto su Amazon a soli 85 e 86,50 euro, a seconda che le scegliate in Bianco e in Argento, rispettivamente. Considerando i 179 euro del listino sono prezzi decisamente allettanti, che tuttavia potrebbero cambiare nel giro di poche ore.

