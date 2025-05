Oltre ai dispositivi Amazon di sicurezza in sconto delle serie Ring e Blink di cui vi abbiamo parlato negli scorsi giorni, Amazon è tornata ad abbassare i prezzi di altri prodotti del suo ecosistema. Si va dai Kindle agli Echo passando per le Fire TV Stick e per le smart TV con l’omonimo sistema operativo di Amazon.

Le offerte migliori sui dispositivi Amazon Fire TV, Echo e Kindle

Non sono molti, ma quelli disponibili sono scontati a prezzi interessanti in linea con quelli che talvolta vengono proposti in occasione di altre campagne promozionali di Amazon. Eccoli tutti.

A differenza di altre occasioni, Amazon non ha specificato scadenze né altro riguardo a questi sconti, di cui trovate comunque tutti i dispositivi interessati nel link a seguire, compresi quelli delle serie Blink e Ring, pagina che non escludiamo possa presto contare altri dispositivi Amazon in sconto.

Tutti i dispositivi Amazon in sconto

Nell’immagine di copertina c’è Amazon Echo Spot 2024

