Nelle prossime settimane sarà possibile pagare con l’app per smartphone di PayPal anche nei negozi fisici, in Germania. L’azienda l’ha annunciato nella giornata di oggi, lunedì 5 maggio, una novità che rende PayPal un portafoglio digitale, un wallet per i pagamenti contactless per certi versi simile a Apple Wallet e Google Wallet, utilizzabile tramite l’app sia per smartphone Android che per iPhone.

PayPal permetterà di pagare nei negozi fisici con l’app

Si tratta di una novità significativa per PayPal, che amplierà notevolmente le possibilità di utilizzo del servizio di pagamento, coinvolgendo anche i negozi fisici e tutti quei contesti d’uso in cui è possibile effettuare dei pagamenti contactless. Verrà introdotta nelle prossime settimane con un aggiornamento dell’app PayPal per Android e iOS, una funzione per il momento limitata alla Germania, ma destinata ad arrivare anche altrove (l’azienda non ha specificato meglio tempi e Paesi in cui sarà disponibile).

Oltre ai pagamenti contactless, PayPal ha annunciato anche la funzione Acquista ora e paga dopo nei negozi fisici in Germania, un’opzione gestibile direttamente dall’app che permette agli utenti di dilazionare i pagamenti in 3, 6, 12 o 24 rate mensili. Per incentivare gli utenti a utilizzare questa nuova opzione di pagamento diretto nei negozi, PayPal consentirà di ottenere anche del cashback in determinati negozi, opzione di cui saranno comunicati maggiori dettagli nelle prossime settimane.

«Con il progredire della tecnologia, i vantaggi dei pagamenti digitali nei negozi diventano sempre più difficili da ignorare. Il contante ha un ruolo da svolgere, ma sappiamo che molti consumatori e aziende sono pronti per alternative innovative. In parole povere, crediamo che PayPal sia meglio del contante. La nostra App renderà facile e sicuro pagare con il telefono nei negozi; vi darà più scelta su come e quando pagare; e ancora meglio – PayPal vi aiuterà a riportare il denaro in tasca. Questo è il più grande investimento di PayPal nello sviluppo di prodotti per i nostri clienti in Germania. Non vediamo l’ora di lanciarlo a livello nazionale nelle prossime settimane» ha commentato Joerg Kablitz, direttore di PayPal Germania, Austria e Svizzera.

Non sappiamo al momento se arriverà anche in Italia, ma le parole “il primo portafoglio mobile contactless di PayPal verrà lanciato a livello nazionale, disponibile per i consumatori PayPal in Germania prima di qualsiasi altra parte del mondo” del comunicato stampa lasciano intendere che non sarà di certo un’esclusiva tedesca.