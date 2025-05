A due anni e mezzo di distanza dal lancio delle Soundcore Liberty 4, Anker ha svelato ufficialmente (un po’ in sordina) le nuove cuffie true wireless Soundcore Liberty 5 che migliorano tanto ma rinunciano a una peculiarità del modello precedente.

Dal punto di vista del design, le nuove arrivate propongono una soluzione simile alle Liberty 4 Pro dello scorso ottobre (anche per quanto concerne la custodia di ricarica). Dal punto di vista delle specifiche, invece, migliorano sensibilmente quanto proposto dalle Liberty 4 NC con ANC lanciate a luglio 2023. Scopriamo tutti i dettagli.

Le Soundcore Liberty 5 sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Anker ha silenziosamente portato al debutto le nuove cuffie true wireless Soundcore Liberty 5 che presentano un design a stelo (per i singoli auricolari) con certificazione IP55 e una custodia di ricarica piatta.

Dal punto di vista tecnologico, queste cuffie integrano un sistema di sei microfoni per migliorare la qualità delle chiamate e sfruttano l’Adaptive ANC 3.0 di Soundcore che promette prestazioni due volte superiori, nella riduzione del rumore di fondo, rispetto a quello presente nelle Liberty 4 NC.

Un altro miglioramento rispetto alla precedente generazione risiede nell’autonomia che sale a 12 ore di riproduzione senza ANC (o 8 ore con ANC). Con la custodia di ricarica, a sua volta ricaricabile tramite USB-C o in modalità wireless, l’autonomia quadruplica (è possibile effettuare altre tre ricariche complete delle cuffie con una singola ricarica della custodia).

Tra le altre specifiche rientrano: driver da 9,2 mm, supporto all’audio in alta risoluzione (LDAC e Dolby Audio), supporto alla connessione multi-punto e a Google Fast Pair per l’accoppiamento rapido coi dispositivi Android.

In ultimo, segnaliamo la più grande rinuncia delle Soundcore Liberty 5 rispetto al modello della precedente generazione: Anker ha infatti rimosso il monitoraggio della frequenza cardiaca, peculiarità del precedente modello.



Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Soundcore Liberty 5 di Anker.

Certificazione: IP55 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Driver da 9,2 mm Risposta in frequenza: 20-40 kHz Impedenza: 17 Ω

Audio: Adaptive ANC 3.0 , LDAC , Dolby Audio

, , Connettività: Bluetooth 5.4 Google Fast Pair Connessione multi-punto Gaming mode (bassa latenza)

Controlli: pressione, pressione doppia, premi e mantieni

Autonomia (senza custodia): 12 ore (senza ANC) o 8 ore (con ANC)

(senza ANC) o (con ANC) Autonomia (con custodia): 48 ore (senza ANC) o 32 ore (con ANC)

(senza ANC) o (con ANC) Ricarica del case: USB-C, wireless

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle Soundcore Liberty 5

Le nuove cuffie true wireless Soundcore Liberty 5 di Anker sono già disponibili all’acquisto anche in Italia, nelle quattro colorazioni Black, Abyss Blue, Rose Apricot e Cloud White, al prezzo consigliato di 139,99 euro.

Al momento, le cuffie sono vendute esclusivamente tramite AliExpress (dove sono in offerta a 125,99 euro) ma, presto, saranno disponibili anche su Amazon.