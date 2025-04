Nonostante la Festa delle Offerte di Primavera sia giunta al termine da un pezzo, Amazon offre ancora in sconto Audible, che per 3 mesi costa 0,99 euro al mese invece dei consueti 9,99 euro mensili. Si tratta di un’occasione molto interessante, un’offerta che consente di usufruire di tutti i servizi di Audible a prezzi contenuti, valida ancora per pochi giorni, fino alle ore 23:59 di mercoledì prossimo, 30 aprile. Ma scopriamo insieme le condizioni, i termini e le altre cose da sapere per usufruire di questa promozione.

Audible è (quasi) regalato per 3 mesi: come approfittarne

Sappiate che è possibile approfittare di questa offerta di Amazon da subito, potendo così usare Audible gratuitamente per i primi 3 mesi a 0,99 euro al mese pagando quindi 2,97 euro anziché 29,97 euro.

Per chi non lo sapesse, Audible è un servizio di streaming audio di proprietà di Amazon che dà accesso a un ampio catalogo di audiolibri (oltre 70.000) e podcast, anche originali, per centinaia di migliaia di ore di ascolti, a disposizione senza limiti, senza pubblicità e anche offline su smartphone, tablet, computer e dispositivi Amazon Echo tramite applicazioni mobili e sito web.

La platea di beneficiari dell’offerta è piuttosto ampia perché è sì riservata ai nuovi clienti, ovvero a chi non si è mai iscritto ad Audible, ma ne possono approfittare anche coloro i quali non hanno beneficiato di un periodo d’uso gratuito negli ultimi 30 giorni. Bisogna inoltre sapere che al termine dei 3 mesi in sconto, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 9,99 euro al mese fino all’eventuale cancellazione, possibile tuttavia anche prima del termine del periodo di prova, per scongiurare eventuali dimenticanze.

Come anticipato, vi ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 23:59 del 30 aprile per approfittare di questa offerta, di cui trovate le condizioni, i termini e le informazioni necessarie per iscrivervi cliccando sul link che segue:

Come alternativa c’è anche la promozione riservata agli iscritti ad Amazon Prime (vi ricordiamo che è possibile provare il servizio per 30 giorni senza pagare nulla) che permette di ottenere 60 giorni di Audible gratis invece dei consueti 30.

