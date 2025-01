In un epoca dominata dai dispositivi intelligenti c’è ancora chi preferisce soluzioni meccaniche, come nel caso degli orologi, in particolare quelli di lusso. Tra questi segnaliamo Tsar Bomba, un brand decisamente particolare che annuncia il nuovo Dark Matter 1, un orologio unico per persone uniche.

Proprio come la bomba atomica da cui prende il nome, la più grande mai testata sul nostro pianeta, così anche il brand di orologeria di lusso è ispirato dalla curiosità scientifica dietro a quell’esperimento atomico. Ecco dunque che gli orologi Tsar Bomba sono sviluppati pensando all’innovazione, sfidando le convenzioni e trascendendo i confini già tracciati, per fondere la brillantezza esplosiva dell’energia atomica con la squisita arte dell’orologeria meccanica.

Uno dei cardini della compagnia è la dinamicità, come l’Universo in cui abitiamo, e allo stesso modo gli orologi Tsar Bomba rispecchiano questa essenza, permettendo di cambiare non solo i cinturini ma anche le corone e le lunette, così da permettere a ciascuno di trovare la propria dimensione. Così come gli elettroni orbitano attorno ai propri nuclei, così anche i componenti di questi preziosi orologi ruotano attorno al nucleo dell’orologio, adattandosi alla perfezione allo stile e all’umore di chi li indossa.

Trascendendo la mera estetica, gli ingegneri della compagnia californiana hanno ragionato come gli antichi alchimisti, forgiando dei dispositivi che rappresentano una sinfonia di forme e funzioni al servizio dell’utente. Indossare uno Tsar Bomba è indossare lo spirito dell’innovazione, ispirato a quegli atomi che compongono tutto il mondo, così come lo conosciamo.

Tsar Boba Dark Matter 1

La nuova serie Dark Matter (materia oscura) si compone al momento di quattro modelli e Tsar Bomba Dark Matter 1 è quello che rappresenta il punto di ingresso, dal punto di vista economico, in questa famiglia di orologi. Partiamo dalla confezione di vendita, decisamente ricca per consentire fin da subito all’utente di trovare la perfetta combinazione. Oltre al corpo principale dell’orologio troverete quindi due ghiere, una un fibra di carbonio e una in acciaio inossidabile, due diverse corone, una rossa e una nera, e due cinturini, anche in questo caso rosso e nero, con la chiusura separata di colore nero.

Una confezione dunque che fin dalla sua apertura denota qualità e pregio e una attenzione quasi maniacale per i piccoli dettagli. Trovare un produttore che permetta di cambiare aspetti apparentemente marginali come la corona non è così facile e scontato. Potete scegliere la ghiera in acciaio per le occasioni più eleganti, grazie a una eleganza intramontabile, o il design più moderno e futuristico della fibra di carbonio, più adatta ai momenti informali.

Tsar Bomba ha curato ogni particolare e lo si nota anche dai cinturini. Invece della classica gomma, o del silicone, utilizzati negli smartwatch più economici, il produttore ha scelto il caucciù FKM, altamente resistente alle temperature estreme, sia al caldo eccessivo che al freddo più intenso, con proprietà igieniche uniche nel loro genere.

Si tratta infatti di una sostanza in grado di tenere alla larga batteri, sudore e qualsiasi sostanza oleosa, facendola diventare una scelta intelligente per qualsiasi occasione, dalla serata di gala agli allenamenti sudati, senza che in alcuna occasione l’uso prolungato provochi un qualsiasi tipo di fastidio o irritazione.

Come ogni orologio pensato anche per un uso sportivo, anche Tsar Bomba Dark Matter 1 è resistente all’acqua e gode di una certificazione che ne garantisce l’impermeabilità fino a 5 atmosfere o 50 metri. Potete quindi utilizzarlo sotto la doccia, quando piove e ovviamente anche per nuotare e immergervi in acque più o meno profonde, senza temere che si possa danneggiare. Ovviamente se doveste utilizzarlo al mare vi consigliamo di sciacquarlo abbondantemente con acqua dolce per rimuovere eventuali residui di sale ed evitare incrostazioni e corrosione.

Le dimensioni di questo orologio non lo rendono ovviamente adatto a tutti i polsi, specialmente quelli più delicati. Misura infatti 43 millimetri di larghezza e 53,5 millimetri di altezza, con uno spessore di 14,5 millimetri. Il cinturino ha una larghezza di 26 millimetri e una circonferenza di 260 millimetri.

E grazie all’esclusivo materiale AlphaLuminex di elevata qualità, utilizzato sia sulle lancette che sugli indicatori del quadrante, Tsar Bomba Dark Matter 1 garantisce una visibilità strepitosa anche di notte, così da leggere sempre l’ora anche in totale assenza di luce. Il quadrante, come si addice ovviamente a un orologio di alta qualità, è realizzato in vetro zaffiro, per garantire la massima durabilità e resistenza ai maltrattamenti.

Tsar Bomba ha utilizzato il vetro zaffiro anche nella parte posteriore, così da permettere di visualizzare i meccanismo all’interno dell’orologio, andando a completare la visione frontale. Il quadrante offre infatti una spettacolare vista su ingranaggi, rotelle e viti che regolano il funzionamento dell’orologio, che ovviamente ha una ricarica automatica con il movimento del polso, soluzione tipica degli orologi di una certa qualità.

Oltre alle due lancette principali sono presenti altri due piccoli quadranti, uno sul lato destro con l”indicazione dei secondi, e uno sul lato destro che invece indica l’ora sulla scala delle 24 ore, per sapere sempre se è mattina o pomeriggio. Sul sito è possibile acquistare anche numerosi ricambi e accessori, come kit completi per cambiare completamente il colore al proprio orologio, dal bianco all’arancione, dal blu all’oro.

Disponibili anche i singoli elementi, dalla corona al cinturino arrivando alle ghiere, così da rendere davvero unico il vostro orologio.

Prezzo e disponibilità

Tsar Bomba Dark Matter è disponibile online, sullo store ufficiale del produttore, con la scelta iniziale proposta in tre colorazioni. Quella nera, che include anche gli accessori per passare a un accento rosso, quella completamente bianca con accessori azzurro/argento, e quella arancione/fibra di carbonio, con accessori nero e oro.

Il prezzo di listino di Tsar Bomba Dark Matter 1 è di 1.200 euro, ma utilizzando il nostro codice sconto esclusivo tuttoandroid5 potete risparmiare il 5% (pari a 60) euro e pagarlo 1.140 euro. A seguire il link per l’acquisto.

Potete acquistare Tsar Bomba Dark Matter 1 sullo store ufficiale a 1.120 euro con il codice tuttoandroid5

Informazione Pubblicitaria