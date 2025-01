Redmi Watch 5 Lite è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon, con un prezzo scontato che lo rende ancora più interessante. Questo smartwatch si distingue per il GNSS (GPS) integrato, che garantisce una geolocalizzazione precisa grazie al supporto di cinque sistemi satellitari, risultando ideale per attività all’aperto come corsa, trekking e ciclismo. A completare l’esperienza ci sono un ampio display AMOLED da 1,96 pollici, un’autonomia fino a 18 giorni e oltre 150 modalità sportive. Un dispositivo completo ora disponibile a un prezzo eccezionale.

Le caratteristiche tecniche di Redmi Watch 5 Lite

Redmi Watch 5 Lite è progettato per offrire un’esperienza versatile e completa, ideale per chi cerca uno smartwatch funzionale senza spendere cifre esorbitanti. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Display AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione di 410 x 502 pixel , per immagini nitide e colori vivaci.

con risoluzione di , per immagini nitide e colori vivaci. GNSS integrato con supporto a cinque sistemi satellitari (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) per un tracciamento preciso delle attività outdoor .

(GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS) per un . Monitoraggio avanzato della salute , con rilevamento continuo della frequenza cardiaca , misurazione dell’ ossigeno nel sangue (SpO2) e monitoraggio del sonno .

, con rilevamento continuo della , misurazione dell’ e monitoraggio del . Oltre 150 modalità sportive , ideali per qualsiasi attività fisica.

, ideali per qualsiasi attività fisica. Resistenza all’acqua 5ATM , che permette l’utilizzo durante nuoto e pioggia .

, che permette l’utilizzo durante e . Batteria da 470 mAh , in grado di garantire fino a 18 giorni di autonomia con una singola carica.

, in grado di garantire fino a con una singola carica. Bluetooth 5.3, per una connessione stabile con lo smartphone.

È quindi perfetto per gli appassionati di fitness, per chi pratica sport all’aperto e per chi desidera monitorare costantemente la propria salute.

Offerta imperdibile su Amazon, nuovo minimo storico

Attualmente, Redmi Watch 5 Lite è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 39,90€, rispetto al prezzo originale di 52,90€. Un’occasione ideale per chi desidera uno smartwatch completo, funzionale e dal design moderno senza spendere cifre esorbitanti.

Grazie alla promozione in corso, questo dispositivo diventa ancora più accessibile, mantenendo un rapporto qualità-prezzo difficile da battere. Su Amazon è disponibile solo la colorazione Oro, qualora cerchiate quella Black è disponibile allo stesso prezzo (più circa 2,9€ di spedizione) da Comet.