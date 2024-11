Le cuffie sono senz’ombra di dubbio uno degli accessori maggiormente utilizzati nella vita quotidiana, soprattutto per ascoltare musica mentre siamo in viaggio, o durante i nostri allenamenti fuori casa. In occasione della settimana del Black Friday (che vi ricordiamo terminerà il prossimo 2 dicembre), Amazon vi propone le cuffie Apple AirPods Pro 2 in offerta al minimo storico con un 24% di sconto rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Apple AirPods Pro 2: audio spaziale, cancellazione del rumore e non solo

Partiamo prima di tutto dalla cancellazione del rumore migliorata, che consente di isolarsi perfettamente dall’ambiente circostante con un’efficacia due volte maggiore rispetto alla precedente generazione. È poi presente anche la modalità Trasparenza, che al contrario permette di rimanere in contatto con il mondo. Ottima l’autonomia, con una batteria in grado di garantire fino a 6 ore di riproduzione musicale continua, che aumentano a 30 ore grazie all’ausilio della custodia di ricarica Magsafe con USB-C.

La qualità e la profondità del suono sono assicurate dall’audio spaziale personalizzato, il quale consente di rilevare in maniera dinamica la posizione della testa per ottenere il massimo del coinvolgimento in ogni circostanza. Le cuffie Apple AirPods Pro 2 presentano il chip H2, che grazie alla sua maggiore potenza conferisce buone prestazioni audio, oltre a consentire la riduzione dei suoni intensi.

La confezione contiene al suo interno quattro paia di cuscinetti in silicone, in modo da adattarsi senza problemi alla specifica conformazione del vostro padiglione auricolare.

Per chi fosse interessato ad acquistarle, le cuffie Apple AirPods Pro 2 sono disponibili in offerta su Amazon a soli 189 euro, contro i 279 euro del prezzo originariamente consigliato. Vi ricordiamo come sempre che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, motivo per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita in un giorno.

Acquista le cuffie Apple AirPods Pro 2 in offerta a 189 euro su Amazon