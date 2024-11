Le cuffie wireless sono senz’ombra di dubbio uno degli accessori più utilizzati al giorno d’oggi, risultando molto utili per ascoltare musica durante gli allenamenti o guardare film e serie TV mentre si è in viaggio. Alla luce di questo, nella giornata di oggi Amazon Italia offre le cuffie Samsung Galaxy Buds3 ad un prezzo davvero da non perdere: scopriamone insieme le principali caratteristiche e funzionalità.

Le cuffie Samsung Galaxy Buds3 sono in offerta su Amazon a un ottimo prezzo

Nel caso dell’offerta proposta oggi da Amazon, le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds3 sono disponibili nei colori Bianco e Argento, con un design moderno. Una delle caratteristiche più interessanti risiede senz’ombra di dubbio nella cancellazione attiva del rumore, che consente di isolarvi dai rumori dell’ambiente che vi circonda per concentrarvi esclusivamente sul contenuto multimediale trasmesso in quel preciso momento.

La stessa cancellazione attiva del rumore è assistita da Galaxy AI, l’intelligenza artificiale proprietaria di Samsung, che permetterà di restituire un suono in alta definizione e adattarsi ottimamente alla conformazione di ogni orecchio.

La stessa Galaxy AI consentirà di accedere a funzionalità inedite come la traduzione in tempo reale delle conversazioni acquisite attraverso i microfoni di Samsung Galaxy Buds3, che saranno visibili sullo smartphone Samsung Galaxy associato alle cuffie, abbattendo così le barriere linguistiche.

Le cuffie possono essere tranquillamente gestite con un semplice tocco delle dita: basterà sfiorarne la superficie per aumentare o diminuire il volume, passare al prossimo brano musicale e tanto altro ancora, senza la necessità di utilizzare lo smartphone o il dispositivo associato ad esse.

Per chi fosse interessato ad acquistarle, le cuffie Samsung Galaxy Buds3 sono in offerta su Amazon Italia a soli 119 euro, contro i 179 euro del prezzo consigliato, portando così ad un risparmio di ben 60 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, motivo per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per accedere alla consegna gratuita in un giorno.

