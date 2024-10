Martedì prossimo, 15 ottobre, si terrà a Cernobbio, in provincia di Como, il G7 su Tecnologia e Digitale, occasione in cui secondo Repubblica verrà presentato IT-Wallet. Si tratta del Sistema di portafoglio digitale italiano, nome ufficiale di uno strumento integrato nell’app IO nato quasi un anno fa ma ancora in fase di sperimentazione, iniziata per alcuni utenti lo scorso 15 luglio e che, a breve, dovrebbero allargarsi a più persone.

Secondo le previsioni i test dovrebbero estendersi entro questo autunno per riuscire a rilasciare la versione finale e ufficiale di IT-Wallet il mese di gennaio 2025, nel caso in cui non emergano problemi significativi. È invece prevista per l’anno seguente l’integrazione con la piattaforma europea EUDI (acronimo di European Digital Identity Wallet), un sistema di identità digitale comune che mira a uniformare i sistemi di portafogli digitali europei in arrivo nei prossimi mesi e anni.

Con IT-Wallet l’Italia potrebbe fare da apripista introducendo un portafoglio digitale integrato nell’app IO accessibile dai dispositivi Android e iOS, smartphone e tablet con cui poter usare alcuni documenti in versione digitale. Conterrà inizialmente la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità; non è ancora chiaro se e quando sarà compatibile anche con altri documenti come i certificati sanitari o la carta di identità.

Una volta terminata la sperimentazione i documenti digitali di IT-Wallet contenuti nell’app IO si potranno esibire alle forze dell’ordine e usare in tutte le situazioni che li richiedono come se fossero dei documenti fisici, anche online. Per accedervi e utilizzarli basterà sbloccare l’app IO con il proprio codice di sblocco o con un sistema di autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento del volto). Una volta all’anno servirà tuttavia autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica), sistemi che sono già necessari in questa misura per accedere all’app IO.

Se le anticipazioni di Repubblica si riveleranno vere, della disponibilità di IT-Wallet e di altri dettagli ne sapremo di più martedì prossimo, 15 ottobre.