Si sono spenti da qualche giorno i riflettori su IFA 2024, la più grande fiera europea dedicata all’elettronica che si tiene ogni anno a Berlino, ma c’è ancora modo di parlare della tante novità annunciate dai brand e che stanno lentamente arrivando sul mercato. Oggi vi parliamo di quattro prodotti realizzati da ANKER, annunciati proprio alla fiera tedesca e già disponibili anche sul mercato italiano a prezzo particolarmente interessanti.

ANKER 511 GaN Charger

Partiamo da un prodotto decisamente compatto, un carica batterie con tecnologia GaN (nitruro di gallio) che permette di contenere al massimo le dimensioni e avere un carica batterie tascabile. È dotato di una singola porta USB-C e può erogare una potenza massima di 30 watt, risultando quindi perfetto sia per gli iPhone che per i dispositivi Android.

È addirittura capace fi ricaricare i MacBook Air più recenti, occupando uno spazio davvero ridotto nella borsa del computer. La tecnologia Active Shield 2.0 monitora la temperatura oltre 3 milioni di volte al giorno, per evitare qualsiasi problema di surriscaldamento interrompendo l’alimentazione nel caso la temperatura risultasse troppo alta.

ANKER USB-C 240W cable

A quanto pare i produttori di smartphone, ma non solo, stanno iniziando a rimuovere anche i cavi USB dalle confezioni di vendita e ANKER prova a porre rimedio con una soluzione di altissima qualità, compatibile con smartphone e notebook di ogni tipo.

Parliamo di un cavo con rivestimento intrecciato dalla lunghezza di 1,8 metri, capace di sopportare oltre 30.000 piegature senza danneggiarsi e capace di reggere oltre 100 Kg di peso. È in grado di portare una potenza massima di ben 240 watt, più che sufficienti per qualsiasi prodotto in commercio, anche gli smartphone con ricarica ultrarapida o i notebook più energivori.

Potete acquistare ANKER USB-C 240W cable da 1,8 metri a 13,99 euro È disponibile anche nelle versioni da 0,9 e 3 metri, rispettivamente a 11,99 e 15,99 euro

ANKER MagGo Power bank 10K slim

ANKER punta molto sulla serie MagGo, dedicata principalmente agli iPhone, anche il nuovissimo iPhone 16. Questo power bank ha una batteria interna da 10.000 mAh, sufficiente a ricaricare un paio di volte il vostro iPhone, anche i nuovissimi iPhone 16. Ha una potenza massima di 15 watt e grazie al magnete sulla parte frontale può essere fissato sul retro del vostro iPhone senza che sia necessario un cavo per la ricarica.

È spesso appena 14,7 millimetri e pesa 200 grammi, quindi è facile da tenere in tasca, nello zaino o in una giacca. Potete acquistarlo nelle colorazioni nera e bianca, per abbinarlo al meglio al vostro telefono. Da segnalare la presenza della tecnologia Active Shield 2.0 che monitora la temperatura oltre 3 milioni di volte al giorno, mantenendo la temperatura superficiale del power bank sempre al di sotto del 40 gradi.

ANKER MagGo Power Bank 10K 35W

Se volete un power bank in grado di sfruttare la maggiore potenza di ricarica di iPhone 16, e volete ricaricare anche il vostro Apple Watch, questo power bank fa al caso vostro. Ha una batteria da 10.000 mAh e offre una potenza massima in uscita di 35 watt. La ricarica wireless, indicata per Apple Watch, arriva a 5 watt mentre quella cablata raggiunge i 30 watt, stressa potenza a disposizione per la ricarica della batteria interna.

Il supporto per Apple Watch può essere estratto, trasformando il power bank in uno stand per il vostro smartwatch. Anche in questo caso è presente la tecnologia ActiveShield 2.0 che previene il surriscaldamento del dispositivo prolungandone la vita e offrendo una maggiore sicurezza all’utente. Un piccolo display permette di avere sempre sotto controllo la carica residua e la potenza erogata.