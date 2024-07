Fra le molte offerte telefoniche di rete fissa in circolazione, PosteCasa Ultraveloce Start è una delle più convenienti, soprattutto ora che é disponibile in offerta. Si tratta di un’esclusiva rivolta alle attivazioni online di cui trovate le principali informazioni da sapere qui sotto.

L’offerta per PosteCasa Ultraveloce Start: come approfittarne

Salvo eventuali proroghe, c’è tempo fino al 30 settembre 2024 per approfittare dell’offerta per PosteCasa Ultraveloce Start, un piano che possiamo riassumere così:

connessione a internet senza limiti con tecnologia FTTH, FTTC e FTTE fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload;

modem Wi-Fi incluso: un ZTE H6645P/H2640;

servizio telefonico voce non incluso.

Grazie all’offerta in questione il canone scende da 23,90 a 21,90 euro al mese, a cui bisogna aggiungere il costo una tantum per l’attivazione, la consegna e l’installazione, pari a 39 euro.

Come anticipato, per beneficiarne è necessario attivare l’offerta online PosteCasa Ultraveloce Start da questa pagina web dedicata cliccando/premendo “Verifica e acquista”, pagina in cui, oltre a controllare la copertura e la velocità disponibile nella vostra zona, trovate tutte le altre informazioni da sapere al riguardo.

