Giornata poco piacevole quella di oggi 16 maggio 2024 per numerosi utenti di linea fissa Vodafone, sono molte infatti le segnalazioni relative a disservizi che stanno rendendo difficile l’uso di internet a casa. Il disservizio pare stia colpendo sia chi ha il servizio in Fibra sia chi ha l’ADSL, non si riscontrano invece problemi con la rete mobile.

Internet non funziona ai clienti Vodafone: down 16 maggio 2024

Le problematiche riguardano principalmente la rete di linea fissa quindi Vodafone Fibra e Vodafone ADSL e rende impossibile navigare su qualsiasi sito internet. La schermata che compare è semplicemente quella di errore del browser. Al momento nessuna comunicazione è stata fatta dall’operatore che ha avuto disservizi già nelle ultime ore della giornata di ieri, 15 maggio.

A nulla serve riavviare il modem o il computer in quanto il disservizio è sulla rete e non sull’hardware di casa.

Aggiornamento ore 09.38: la rete è parzialmente tornata, alcuni siti risultano ancora irraggiungibili.

Aggiornamento ore 09.46: la rete Vodafone è tornata a funzionare regolarmente.

Aggiornamento ore 22.20: la rete Vodafone è tornata a funzionare a singhiozzo con problemi apparentemente ai DNS, i tenici devono nuovamente intervenire per ripristinare la connettività.

Se avete un altro operatore o problemi di internet in generale, potete dare un occhio ai nostri 10 consigli per risolvere se internet non funziona.

