Creality, un brand particolarmente famoso nel campo delle stampanti 3D dove è uno dei leader indiscussi del mercato, ha da poco presentato CR-Scan Otter, un dispositivo che rappresenta il perfetto complemento alle stampanti tridimensionali. Il nuovo prodotto è infatti l’aiuto ideale per la modellazione solida, permettendo di creare dei riferimenti tridimensionali che potranno poi essere eventualmente elaborati e stampati.

Creality CR-Scan Otter

Con una precisione di 0,02 millimetri (pari a 20 micron, meno di un terzo dello spessore medio di un capello), Creality CR-Scan Otter è in grado di catturare i dettagli in maniera accurata, creando un modello realistico e dettagliato, grazie anche a un nuovo sistema di luce strutturata con un algoritmo di accoppiamento stereo in grado di ricostruire alla perfezione la texture e i contorni degli oggetti.

La tecnologia One-Shot 3D permette di eseguire la scansione in maniera molto veloce, senza che per questo venga compromessa l’accuratezza dei rilevamenti, con funzioni anti vibrazione e un riposizionamento istantaneo. La velocità di scansione può raggiungere i 20 fps, permettendo di risparmiare parecchio tempo rispetto agli scanner delle generazioni precedenti. Il nuovo scanner 3D può essere utilizzato su oggetti di dimensioni comprese tra i 10 x 10 x 10 millimetri e i 2.000 x 2.000 x 2.000 millimetri, dalle monetine alle auto quindi, offrendo un ampio range di utilizzo. La distanza di scansione può variare dai 110 ai 1.200 millimetri, per catturare nel dettaglio oggetti di varie dimensioni.

La telecamera da 2 megapixel utilizzata per le scansioni consente di catturare modelli tridimensionali a colori, permettendo così di ottenere una scansione che mette in evidenza i colori originali, con un algoritmo che si occupa di ricostruire al meglio anche i dettagli più piccoli. Il tutto con una tecnologia che rende fluida la scansione, aumentando le percentuali di scansioni perfette al primo tentativo.

Non sono necessari spray per effettuare la scansione di oggetti neri o per le auto, cosa che invece era necessaria con i modelli precedenti, rendendo più semplice l’acquisizione di oggetti scuri come ad esempio le gomme delle auto. Buona parte del merito è da ascrivere al software Creality, che offre diversi modelli da utilizzare per scansionare diverse tipologie di oggetti, con una interfaccia amichevole e molto intuitiva anche per gli utenti alle prime armi.

Creality CR-Scan Otter è un dispositivo particolarmente compatto, visto che misura appena 165 x 37 x 59 millimetri e pesa 390 grammi, risultando quindi facile e semplice da portare sempre con sé in qualsiasi occasione.

In occasione del lancio potete ottenere uno sconto del 10% sul prezzo di acquisto di Creality CR-Scan Otter, che di listino costa 969 euro, utilizzando il codice sconto OTTER100 valido sullo store ufficiale. Qui sotto trovate il link per l’acquisto.

