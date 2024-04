Nella giornata di oggi, 3 aprile 2024, Fastweb ha presentato la sua offerta per l’energia elettrica ed entrando così in un mercato particolarmente fertile, soprattutto col passaggio al mercato libero dell’energia.

Fastweb Energia propone tre piani, tutti a canone mensile fisso con costi e consumi variabili, una formula che punta sulla chiarezza e sulla trasparenza, memore anche degli schemi tariffari “a soglia” della telefonia mobile e fissa. Scopriamone di più.

Come funziona Fastweb Energia: offerte, prezzi e consumi

Le tre offerte di Fastweb Energia a canone fisso variano per fasce di consumo, con servizi inclusi e prezzi mensili chiari. L’obiettivo dell’azienda è infatti garantire ai clienti delle certezze sulla spesa per l’energia, con piani che le persone possono scegliere in base alle diverse esigenze e possibilità, una formula dichiaratamente ispirata alle offerte di rete fissa e mobile.

Questi i dettagli chiave dei tre piani di Fastweb Energia, scontati di 5 euro al mese per chi è già cliente Fastweb:

Fastweb Energia Light costa 45 euro al mese (40 euro al mese per i già clienti Fastweb) per 1500 kWh all’anno ;

(40 euro al mese per i già clienti Fastweb) per ; Fastweb Energia Full costa 65 euro al mese (60 euro al mese per i già clienti Fastweb) per 2500 kWh all’anno ;

(60 euro al mese per i già clienti Fastweb) per ; Fastweb Energia Maxi costa 95 euro al mese (90 euro al mese per i già clienti Fastweb) per 4000 kWh all’anno.

Per monitorare i consumi, Fastweb mette a disposizione dei clienti una piattaforma online in cui trovare i consumi in tempo reale, che permette anche di ottenere delle previsioni relative tramite modelli predittivi e di intelligenza artificiale. E nel caso in cui la soglia prevista dall’offerta scelta non bastasse? C’è per questo l’energia addizionale, che costa 0,45 euro per kWh in più.

Da sottolineare anche il fatto che chi sottoscriverà una offerta Fasweb Energia nel corso delle prossime settimane avrà la garanzia del prezzo del canone mensile bloccato per 5 anni. Da una parte è una buona notizia nel caso in cui il costo dell’energia tornasse a salire, dall’altra significa pure che probabilmente i prezzi aumenteranno col passare dei mesi.

“Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti. La qualità del servizio e l’innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze” ha commentato per l’occasione Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb.

Comunque, al momento sul sito web dell’azienda non è ancora possibile sottoscrivere un’offerta Fastweb Energia. Aggiorneremo questo articolo non appena emergeranno ulteriori nuove in merito.