Oltre alla prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale, il Parlamento europeo nella giornata di ieri, 13 marzo, ha dato il via libera definitivo alle nuove norme Euro 7 per ridurre le emissioni di auto, furgoni, autobus e altri veicoli. Con 297 voti favorevoli, 190 contrari e 37 astensioni, i deputati hanno deciso di adottare l’accordo provvisorio raggiunto con il Consiglio annunciato lo scorso dicembre, che non introduce molte novità rispetto allo standard Euro 6.

Per automobili e furgoni restano infatti invariate le attuali condizioni di prova e i limiti delle emissioni di gas di scarico già in vigore con le norme Euro 6, veicoli che tuttavia dovranno limitare le emissioni di particelle in frenata (PM10) e garantire dei requisiti minimi di prestazione per la durata delle batterie di auto elettriche e ibride.

Lo standard Euro 7 introduce invece dei limiti più rigorosi per le emissioni di gas di scarico di autobus e autocarri, sia in fase di test che in condizioni reali. Nuovo anche il cosiddetto passaporto ambientale, un documento in cui vengono riportate alcune informazioni sulle prestazioni ambientali dei veicoli al momento dell’immatricolazione, ad esempio le emissioni di CO2, il consumo di carburante, l’autonomia delle auto elettriche, e altri dati utili.

“Abbiamo raggiunto con successo un equilibrio tra gli obiettivi ambientali e gli interessi vitali dei produttori. Vogliamo garantire l’accessibilità economica delle nuove auto più piccole con motori a combustione interna per i clienti interni e allo stesso tempo consentire all’industria automobilistica di prepararsi alla trasformazione prevista del settore. L’UE affronterà ora anche le emissioni dei freni e degli pneumatici e garantirà una maggiore durata della batteria” ha commentato il relatore Alexandr Vondra, membro del Parlamento europeo.

Tutte le novità dello standard Euro 7 le trovate nel nostro articolo precedente (oltre che nel testo completo adottato) in cui ci sono maggiori dettagli su questo nuovo regolamento dell’Unione Europea che, per entrare in vigore, deve essere approvato formalmente dal Consiglio.

Leggi anche: Come è composto il prezzo della benzina alla pompa (e chi lo decide) e Crescita da record per le colonnine di ricarica in Italia: sono oltre 50 mila