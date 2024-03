C’è tempo fino a domani, 6 marzo 2024, per approfittare di una nuova offerta di Vodafone che, per il piano di linea fissa Internet Unlimited, regala un buono Amazon da 100 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne.

L’offerta Vodafone con buono Amazon da 100 euro: cosa sapere

Si tratta di un’offerta lampo riservata a chi attiva il piano Vodafone Internet Unlimited entro il 6 marzo 2024, offerta che, oltre a includere il costo di attivazione iniziale, offre un buono Amazon da 100 euro in regalo utilizzabile secondo le norme classiche dei buoni regalo di Amazon, spendibili cioè su amazon.it e con validità di 10 anni a partire dalla data di emissione.

L’offerta di linea fissa che lo include è Vodafone Internet Unlimited, un piano che offre internet illimitato (fibra FTTH, misto fibra/rame FTTX o ADSL a seconda dei casi) con velocità massima fino a 2,5 Gigabit/s, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali, modem con Wi-Fi Optimizer e una SIM con a disposizione 15 Giga al giorno da usare in attesa dell’attivazione della linea fissa, dopodiché diventano 1 Giga al mese da utilizzare per contattare l’assistenza dell’operatore. Tutto questo, al prezzo di 24,90 euro al mese invece di 27,90, prezzo che include anche il costo di attivazione iniziale di 39,90 euro.

Maggiori informazioni sulla promozione Vodafone Internet Unlimited e sul buono Amazon da 100 euro in regalo sono reperibili qui, mentre dal link che segue, potete verificare la copertura per poi attivare direttamente l’offerta in questione.

Link per attivare Vodafone Internet Unlimited con buono Amazon da 100 euro in regalo

