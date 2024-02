A quasi tre anni dalla presentazione di Forerunner 55, emergono le prime indiscrezioni relative al suo successore, noto come Garmin Forerunner 165. Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle scorse ore, si tratterebbe del nuovo modello economico della serie, uno sportwatch che sarebbe equipaggiato con un display AMOLED da 1,2″, proprio come i più recenti Forerunner della serie x65.

Le specifiche tecniche (presunte) di Garmin Forerunner 165

La fonte è Fitness Tracker Test, un sito che, tramite alcune informazioni trapelate dal sito web di Garmin, avrebbe dedotto varie cose sul prossimo Garmin Forerunner 165, il più economico Forerunner della generazione attuale che dovrebbe prendere il posto dell’attuale 55.

Rispetto a quest’ultimo ci si aspetta un importante salto generazionale, soprattutto per via del display AMOLED che dovrebbe montare: un pannello da 1,2″ con risoluzione 390 x 390 pixel, incastonato in un corpo largo 43 mm, maggiore di quella di Venu 3s, che tuttavia condivide la diagonale dello schermo; segno che di cornici più larghe, come spesso capita sui modelli più economici dell’azienda.

È una novità di Garmin Forerunner 165 che sarebbe apprezzata da molti, soprattutto per via della resa dei dati visualizzati sullo schermo, ma che impatterebbe un po’ sull’autonomia dello sportwatch, che, secondo quanto trapelato, dovrebbe scendere a 11 giorni di utilizzo tipico e di 19 ore continuative registrando attività col GPS, rispetto 1i 14 giorni e 20 ore promesse da Garmin per Forerunner 55, rispettivamente.

Le altre novità emerse che dovrebbero contraddistinguere Garmin Forerunner 165 riguardano il cardiofrequenzimetro (Elevate v4 invece di v3, quello montato nei Forerunner 265 e 965, ma non la versione più recente di Venu 3 e di fenix 7 Pro), il supporto alla registrazione con più sistemi GNSS per tracce più accurate, l’altimetro barometrico e le più recenti funzionalità software presenti sugli altri smartwatch di Garmin. La fonte parla inoltre della possibilità di scegliere fra due colori, bianco e nero, probabilmente specifici per le due varianti: una versione standard e una Music con in più 4 GB di spazio d’archiviazione per i brani e un’antenna Wi-Fi per caricamenti e aggiornamenti.

Mancano tuttavia le immagini e le informazioni sui prezzi di Garmin Forerunner 165, uno smartwatch che, se venduto a cifre inferiori ai 300 euro, potrebbe vendere parecchio considerando i 499,99 euro di listino di Forerunner 265, il più economico della serie tralasciando il vecchio 55, che costa 199,99 euro. Alla luce di quanto emerso, con buona probabilità ne sapremo di più presto.

In copertina c’è Garmin Forerunner 265, che abbiamo recensito qui

