I computer e gli smartphone ricevono patch di sicurezza abbastanza spesso, mentre altri dispositivi smart home come bilance, lavatrici o spazzolini da denti rimangono scoperti.

Tuttavia anche questi dispositivi apparentemente innocui possono essere colpiti da un malware e fare danni anche molto gravi essendo connessi a Internet.

Tre milioni di spazzolini da denti bloccano un sito Web per ore

Un massiccio attacco DDoS ha coinvolto più di tre milioni di spazzolini da denti infettati da malware che sono entrati simultaneamente nel sito Web di un’azienda svizzera provocando il collasso dei server e l’inagibilità del sito Web per quattro ore, provocato danni per milioni di euro.

Il rapporto della società di sicurezza informatica Fortinet ha dichiarato che qualsiasi dispositivo connesso a Internet è un potenziale bersaglio e può essere utilizzato da soggetti malintenzionati per sferrare attacchi informatici.

Ciò vale in particolare per le telecamere domestiche intelligenti, le webcam e i baby monitor, che possono consentire agli aggressori di accedere a dati sensibili, ma anche gadget apparentemente meno critici come gli spazzolini da denti possono causare guai.

Per un livello minimo di protezione la società consiglia agli utenti di abilitare gli aggiornamenti automatici per tutti i dispositivi connessi a Internet, a condizione che il produttore fornisca le patch.

Altrimenti l’unica altra opzione è quella di isolare completamente i dispositivi da Internet tramite il proprio router Wi-Fi o almeno tenere d’occhio il traffico dati. Una lavatrice smart che genera gigabyte di traffico al giorno deve insospettire.

Potrebbe interessarti: Le nostre guide agli acquisti per la smart home