NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER è ufficiale. Dopo l’annuncio al CES di Las Vegas insieme a GeForce RTX 4070 SUPER e GeForce RTX 4070 Ti SUPER, la nuova GPU di fascia alta NVIDIA debutta sul mercato nella variante Founders Edition e le varie proposte custom dei partner.

Le specifiche tecniche della nuova GeForce RTX 4080 SUPER sono note da tempo e non vanno a stravolgere quelle della precedente GeForce RTX 4080 “liscia”, migliorandone di poco le prestazioni ma al contempo con un prezzo di listino che da 1.199 dollari passa a 999 dollari.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER punta tutto sul rapporto prestazioni/prezzo

In occasione della presentazione alla stampa delle GeForce RTX 40 SUPER, NVIDIA non aveva nascosto che l’obiettivo della GeForce RTX 4080 SUPER era quello di migliorare il rapporto prestazioni/prezzo della sua antenata, la ancora validissima GeForce RTX 4080 che, come facilmente prevedibile, non ha più molto senso e per questo verrà pensionata.

L’ultima arrivata nel catalogo dell’azienda statunitense mantiene la stessa GPU Ada Lovelace AD103, in un’ulteriore variante con 10.240 Cuda Core, 80 RT Core e 320 Tensor Core; per avere un paragone diretto, GeForce RTX 4080 utilizza un chip AD103 da 9.728 Cuda Core, 76 RT Core e 304 Tensor Core. Il resto delle caratteristiche rimane più o meno invariato, se non fosse che la nuova arrivata monta 16 GB di VRAM GDDRX 23 Gbps, i più veloci attualmente sul mercato, offrendo inoltre frequenze più spinte sulla GPU.

Con queste caratteristiche, abbinate alle tecnologie proprietarie NVIDIA DLSS 3.5 con Frame Generator e Ray Reconstruction, GeForce RTX 4080 SUPER garantisce il doppio delle prestazioni di una GeForce RTX 3080 Ti, permettendo all’utente di gestire qualsiasi titolo a risoluzione 4K con ray-tracing abilitato.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER – Specifiche tecniche

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-400

Cuda Core 10.240

Frequenza base 2.295 MHz

Frequenza Boost 2.550 MHz

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 23 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

Prezzo di listino 999 dollari

NVIDIA GeForce RTX 4080 – Specifiche tecniche

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC

GPU AD103-300

Cuda Core 9.728

Frequenza base 2.205 MHz

Frequenza Boost 2.505 MHz

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 22,4 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

Prezzo di listino 1.199 dollari

Disponibilità e prezzi per l’Italia

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER è disponibile a partire da oggi con un prezzo di listino pari a 999 dollari; in Italia questa cifra parte da 1.129 euro con i primi modelli custom attesi presso i maggiori rivenditori. Su Amazon al momento abbiamo scovato solo una custom, la PNY GeForce RTX 4080 SUPER Verto Overclocked prezzata a 1.463 euro (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Recensione Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC: una custom solida e potente