BMAX, brand specializzato nella produzione di mini PC e notebook, ha da poco annunciato il suo nuovo mini PC pensato per offrire una scelta diversa ai creatori di contenuti senza trascurare le prestazioni. BMAX B8 Pro, questo il nome del nuovo dispositivo, è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto, a partire da una CPU Intel di dodicesima generazione, con un contorno di componenti di ottima qualità.

Caratteristiche di BMAX B8 Pro

Si parte quindi da una CPU Intel Core i7-1255U, con frequenza operativa di 2,6 GHz e frequenza massima di 4,7 GHz, con 10 core e 12 threads, in grado quindi di offrire prestazioni di alto livello per qualsiasi tipo di impiego. Sono presenti 24 GB di RAM di tipo LPDDR5 a 5,2 GHz, con 1 SSD da 1 TB alloggiato sullo slot M.2 NVMe 2280. La grafica è affidata alla scheda integrata nel chipset della scheda madre, una Intel Iris XE, più che sufficiente per la maggior parte delle operazioni.

In questo modo è possibile sostituire il disco SSD con unità più capienti, qualora fosse necessario, senza particolari difficoltà. Il mini PC viene fornito con Windows 11 ma supporta senza alcun problema anche Windows 10 e Linux, così da coprire le esigenze della maggior parte degli utenti.

Ricca anche la connettività, che include il supporto alle reti WiFi 802.11 ax (WiFi 6) e Bluetooth 5.2, oltre a una serie di connettori non indifferente: troviamo infatti una presa da 3.5 mm per cuffie e speaker, 2 connettori HDMI 2.1 per collegare schermi esterni, 3 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, una porta USB Type-C full e una presa di rete RJ45.

Decisamente contenute le dimensioni, che si attestano a 125 x 112 x 44 millimetri, con un peso di circa 370 grammi che rende molto semplice anche il trasporto tra il proprio ufficio e la propria abitazione. Da segnalare la presenza di uno slot per inserire un tradizionale HDD da 2,5 pollici, ottimo per l’archiviazione di grandi quantità di dati senza esagerare coi costi, e di un sistema di raffreddamento che unisce una ventola intelligente a due heat pipe in rame.

Nella confezione di vendita, oltre al mini PC, troverete l’alimentatore da 19V/2.5A, una staffa in metallo per il fissaggio sul retro di un monitor e un cavo HDMI per collegarlo immediatamente al vostro monitor.

Al momento non ci sono indicazioni relative al prezzo e disponibilità, ma vi terremo aggiornati nel corso delle prossime settimane. Per maggiori informazioni vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale del produttore.