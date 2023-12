A 3 mesi dalla presentazione, è già possibile acquistare i nuovi Apple iPhone 15 a prezzi ridotti. Oggi, ad esempio, la versione più piccola ed economica del nuovo melafonino è acquistabile a ben 140 euro in meno rispetto al listino su Amazon, che non sono affatto pochi considerando che si tratta di un prodotto uscito sul mercato da poco. Lo vendono sia Amazon che altri negozi di elettronica di consumo, ma non è detto resti a cifre così basse per molto.

iPhone 15 in offerta su Amazon a un ottimo prezzo

Il modello in offerta è iPhone 15 da 128 GB, la versione più economica della nuova serie di smartphone di Apple, che abbiamo già recensito (con soddisfazione). Di listino costa 979 euro ma, in occasione delle offerte di Natale, è possibile acquistarlo a prezzi decisamente inferiori in alcune colorazioni.

Su Amazon iPhone 15 è in vendita infatti a 839 euro in azzurro, il prezzo più basso di sempre. In alternativa, è possibile optare per le altre quattro colorazioni, tutte disponibili a 879 euro, che sono comunque 100 euro in meno rispetto al listino. Vi ricordiamo inoltre che Amazon consente di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratuitamente, periodo prolungato rispetto ai soliti 30 giorni previsti di norma.

Amazon a a parte, è possibile acquistare il nuovo smartphone di Apple a prezzi simili, in alcuni casi anche inferiori. A seguire vi lasciamo prezzi e colorazioni delle versioni di Apple iPhone 15 da 128 GB in offerta disponibili su Unieuro, Comet ed eBay.

