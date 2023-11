Presentata lo scorso mese di maggio, la nuova ASUS ROG Ally è disponibile all’acquisto in Italia da inizio giugno. La console portatile con Windows 11 e prestazioni di alto livello, anche grazie alla nuova APU Ryzen Z1 Series di AMD con architettura Zen 4 e grafica RDNA 3, viene ora proposta in forte sconto direttamente sullo store ufficiale. Vediamo i dettagli.

Le specifiche complete della nuova ROG Ally

ASUS ROG Ally (il modello in offerta è la RC71L-NH019W) è una console portatile in dimensioni davvero contenute. È dotata di un display da 7 pollici con pannello IPS in 16:9 con risoluzione Full HD, refresh rate di 120 Hz e luminosità di picco di 500 nits. Il display è touch, supporta Dolby Vision HDR, e AMD Free Sync Premium ed è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus. Per sfruttare al massimo il display c’è il sistema di upscaling Super Resolution.

A gestire il funzionamento della console c’è la nuova APU AMD Ryzen Z1 che integra una CPU con Architettura “Zen4” con 4 nm di processo produttivo, 6-core /12-threads, 22MB cache totale, fino a 4.90 Ghz boost. La APU presenta un TDP compreso tra 9 e 30 W. Tra le specifiche troviamo 16 GB di memoria RAM LPDDR5 in dual channel oltre a 512 GB di SSD NVMe.

A completare la scheda tecnica troviamo una batteria da 40 Wh, con ricarica rapida da 65 w, il supporto alla connettività Wi-Fi 6E triple band e al Bluetooth 5.2. C’è anche il jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni sono pari a 80 x 113 x 39 mm con un peso di 608 grammi. La console presenta una configurazione di tasti simile alla Nintendo Switch ma con un layout analogo a quello di un controller Xbox chen garantisce una perfetta integrazione con il sistema operativo Windows 11.

ASUS ROG Ally disponibile in super offerta

La nuova ASUS ROG Ally è ora disponibile a un super prezzo. È arrivata sul mercato italiano a un listino di 699€ ma in occasione del Black Friday, e fino al 27 novembre, potete portarvela a casa al prezzo speciale di 499€, ovvero con uno sconto del 40%.

L’offerta è proposta dallo store ufficiale Asus e al momento non sappiamo se verrà replicata anche da rivenditore come MediaWorld.

