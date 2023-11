Volete rinnovare la stanza o magari il vostro studio? Allora potreste approfittare delle offerte FlexiSpot del Black Friday, disponibili in questi giorni su alcuni dei prodotti più apprezzati del marchio. Tra questi non potevano mancare la scrivania FlexiSpot E7 Pro e la poltrona reclinabile Sofá X2, ma gli sconti toccano diversi altri prodotti: andiamo a scoprire i vantaggi da sfruttare.

Le offerte FlexiSpot del Black Friday, tra sconti e prodotti in regalo

Negli scorsi mesi abbiamo avuto modo di provare alcuni dei prodotti FlexiSpot, come le scrivanie motorizzate FlexiSpot E8 e FlexiSpot Q8 con base di ricarica wireless, e proprio questi due prodotti fanno parte delle offerte del Black Friday grazie a due generosi coupon. Grazie a questi ultimi potete risparmiare 160 euro o 200 euro sull’acquisto, inserendo rispettivamente i coupon BFE8 (dal 1° al 30 novembre 2023) o BFQ8 (dal 24 al 27 novembre 2023).

Uno dei pezzi forti della promozione FlexiSpot è la scrivania motorizzata E7 Pro, dotata di alcune funzioni pensate per migliorare la produttività e la salute (grazie all’alternanza tra posizione seduta ed eretta per l’utilizzatore): quest’ultima è dotata di motori di guida individuali in ciascuna gamba, per una maggiore stabilità e una capacità di carica fino a 160 kg. Consente di sollevare e abbassare il piano a piacimento, con una velocità di spostamento di 40 mm/s e un rumore inferiore a 50 dB. Il blocco per bambini permette di impedire il movimento, per una maggiore sicurezza. Per la regolazione è disponibile un display LED con comandi a sfioramento, che integra anche una porta di ricarica USB. E7 Pro può essere acquistata nella configurazione desiderata: potete scegliere il colore del piano e del telaio e aggiungere una miriade di accessori, come portacavi, multiprese, cassetti, supporti per PC e per monitor, ulteriori ripiani, ruote per facilitare gli spostamenti, porta tastiera e tanto altro.

La scrivania FlexiSpot E7 Pro viene proposta al prezzo di partenza di listino di 649 euro, ma combinando la promozione del Black Friday unita allo sconto prevendita potete portarvela a casa entro il 23 novembre 2023 a partire da 349,99 euro, con spedizione gratuita. Dal 24 al 27 novembre rimarrà comunque accessibile lo sconto del 38%, che vi consentirà di acquistarla a partire da 399,99 euro con spedizione compresa.

Vale la pena dare uno sguardo anche alla proposta riguardante Sofá X2, una poltrona reclinabile relax elettrica con struttura in ferro e braccioli in legno. Il rivestimento in schiuma di poliuretano è pensato per offrire maggiore comfort, e l’imbottitura in ecopelle conferisce un aspetto più elegante unito a una facile pulizia. La poltrona viene proposta sul sito al prezzo di listino di 529,99 euro, ma con gli sconti del Black Friday e il coupon BFX2 potete acquistarla a 429,99 euro.

Queste le altre offerte FlexiSpot a disposizione sul sito:

FlexiSpot E7 a 319,99 euro invece di 469,99 euro (con coupon BFE7 dal 24 al 27 novembre)

FlexiSpot E8 a 349,99 euro invece di 499,99 euro (con coupon BFE8 da 1° al 30 novembre)

FlexiSpot Q8 a 599,99 euro invece di 799,99 euro (con coupon BFQ8 dal 24 al 27 novembre)

FlexiSpot E7Q a 649,99 euro invece di 999,99 euro (con coupon BFE7Q dal 24 al 27 novembre)

FlexiSpot BS13 a 519,99 euro invece di 699,99 euro (con coupon BFBS13 dal 24 al 27 novembre)

FlexiSpot BS8 Pro a 319,99 euro invece di 499,99 euro (con coupon BFBS8P dal 1° al 30 novembre)

E non è finita qui: il 24 novembre, i primi 30 clienti che piazzeranno un ordine riceveranno gratuitamente il prodotto; i primi 5 clienti che effettueranno un ordine e pagheranno il 25 e il 26 novembre, e i primi 10 che lo effettueranno e pagheranno il 27 novembre potranno usufruire dello stesso omaggio. Chi sarà selezionato riceverà una mail dal servizio clienti entro 24 ore dall’acquisto, ma i vincitori saranno annunciati anche attraverso il sito.

Se siete interessati all’acquisto di uno dei prodotti FlexiSpot in promozione per il Black Friday o volete dare una semplice occhiata, vi lasciamo al link per procedere:

Tutte le offerte FlexiSpot del Black Friday

Leggi anche: Finalmente una sedia da ufficio elegante, comoda e con un prezzo affrontabile: POLY by Flexispot