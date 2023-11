Siamo ormai entrati nel vivo della Settimana del Black Friday e sono moltissime le offerte che vi abbiamo segnalato e che continuiamo a segnalarvi su queste pagine. Anche le cuffie wireless Oladance, che si distinguono dagli altri modelli in commercio per il loro design open-ear che vi permette di utilizzarle senza alcun fastidio, sono scontate, con prezzi che scendono fino al 25% rispetto al prezzo di listino, rappresentando quindi ottime occasioni per chi vuole delle cuffie diverse dal solito e che guardano anche all’ergonomia.

A differenza delle classiche cuffie in-ear, che vanno inserite nel canale uditivo, le soluzioni firmate Oladance si appoggiano delicatamente sulla parte superiore dell’orecchio, permettendo di ottenere un suono eccezionale con un feeling più naturale e confortevole. In questo modo il canale uditivo resta libero, evitando fastidi e dolori che si fanno sentire soprattutto dopo un utilizzo prolungato o mantenendo un volume troppo alto. Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia è quello di poter ascoltare i suoni ambientali, facendo diventare queste cuffie perfette per lo sport, così da restare sempre coscienti di quanto accade nell’ambiente circostante o riuscire a parlare con altre persone senza essere costretti a cambiare il volume o togliere le cuffie.

Scopriamo insieme quali sono le promozioni messe a punto dal brand, ricordandovi che sono già attive su Amazon e che proseguiranno fino al 30 novembre, andando quindi oltre al Cyber Monday che lunedì 27 novembre metterà la parola fine a questo periodo di offerte.

Oladance OWS1

Le Oladance OWS1 hanno ricevuto il Red Dot Design Award 2022, un premio che testimonia la bontà del loro design, ma sono al top anche dal punto di vista tecnico. Utilizzano driver dinamici da 16,5 millimetri, in grado di creare un’esperienza di ascolto paragonabile a un concerto. Il diaframma superiore inoltre rende sempre precisa e costante la riproduzione audio a qualsiasi volume, con alti cristallini e bassi sempre ben definiti.

Ottima l’autonomia, visto che con una singola carica è possibile utilizzare le cuffie per 16 ore. Merito sia della batteria da 160 mAh presente in ciascun auricolare ma anche degli algoritmi brevettati per ridurre al minimo i consumi, così da consentirvi di utilizzarle senza ricarica durante un lungo viaggio, una maratona o una lunga giornata di lavoro.

Le Oladance OWS 1 hanno una forma che segue quella dell’orecchio senza risultare fastidiose, risultando salde anche per chi fa attività sportive, grazie anche a un peso bilanciato e quasi impercettibile. La custodia per la ricarica va acquistata separatamente, nella confezione di vendita sono incluse la custodia per il trasporto e un cavo USB Type-C.

Potete trovare le cuffie Oladance OWS1 su Amazon a 119,99 euro invece di 159,99 euro, con uno sconto del 25%.

Oladance OWS2

Le Oladance OWS 2 sono molti simili al modello “base”, offrendo però prestazioni ancora superiori. Il design resta quello che nel modello iniziale ha ottenuto il Red Dot Design Award, è rimangono anche i driver dinamici da 16,5 millimetri, ma arriva l’algoritmo Virtual Bass 2.0 che rende ancora più corposi i bassi, per un’esperienza sonora ancora migliore.

L’equalizzazione dinamica del suono le rende perfette per ogni situazione, in casa così come all’aperto, adattando ogni frequenza all’ambiente esterno. Cresce anche l’autonomia, che raggiunge le 19 ore con una singola carica. La custodia di ricarica, che va acquistata a parte, consente di raggiungere un’autonomia complessiva da record, ben 95 ore. E bastano 5 minuti per poter utilizzare le cuffie per due ore, una soluzione perfetta per una corsetta mattutina: giusto il tempo di allacciarsi le scarpe, bere un caffè, e le cuffie saranno pronte a farci compagnia.

La connessione multi punto consente di collegare le OPWS 2 a due dispositivi contemporaneamente, sfruttando la connettività Bluetooth 5.3, che offre allo stesso tempo una elevata stabilità. In occasione della settimana del Black Friday, e comunque fino al 30 novembre, potete acquistare le cuffie Oladance OWS2 su Amazon a 143,99 euro con un risparmio del 20%.

Oladance OWS Pro

Il terzo modello in promozione è anche il più prestigioso del brand. Le Oladance OWS Pro cambiano completamente il design, pur mantenendo fede alla filosofia open-ear, per lasciare sempre libero il canale uditivo mantenendo una elevata qualità sonora. Abbiamo il Virtual Bass 2.0 che potenzia i bassi e a fargli compagnia è presente anche l’algoritmo anti-hearing loss, che ottimizza ogni tipo di musica al fine di proteggere il canale uditivo.

Oladance ha curato anche la privacy, con un sistema che impedisce alle persone vicine a voi di percepire i suoni delle cuffie, indirizzando il suono all’interno dell’orecchio. Sono inoltre presenti sei microfoni dedicati alla cattura dei rumori ambientali, per mantenere separata la voce umana e avere una qualità in chiamata sempre cristallina, anche in presenza di un forte vento.

Con una singola carica è possibile utilizzare le OWS Pro per 16 ore, mentre utilizzando anche la custodia di ricarica (inclusa nella confezione di vendita) è possibile raggiungere le 58 ore complessive. E bastano 15 minuti di carica per raggiungere 6 ore di autonomia, così da essere sempre pronti senza dover attendere a lungo.

Potete acquistare le cuffie Oladance OWS Pro su Amazon a 223,99 euro, con un risparmio del 20% rispetto al prezzo di listino.

Informazione Pubblicitaria