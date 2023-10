Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare imperterrito a nuove soluzioni che possano migliorare l’app e in queste ore ha avviato il rilascio di due versioni nel canale beta per iOS che introducono un paio di novità che puntano a offrire un’esperienza utente di qualità superiore anche grazie ai feedback ricevuti dell’utenza.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp, compreso l’arrivo del supporto ufficiale all’autenticazione tramite passkey su Android e la nuova interfaccia grafica bianca: qualora voleste dare un’occhiata alle notizie relative al mondo del robottino verde, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link.

Ebbene, nelle scorse ore è stato avviato il rilascio di un aggiornamento che punta a potenziare e allargare le chiamate di gruppo. Scopriamone i dettagli.

L’aggiornamento arriva sul canale stabile dell’applicazione e porta in dote la versione 23.22.72 per iOS che amplia il numero di persone con il quale è possibile avviare una chiamata di gruppo.

Fino ad ora, infatti, l’app concedeva la creazione di una chiamata di gruppo con un massimo di 15 persone, con la necessità di aggiungerne altre a chiamata in corso qualora fosse richiesto. Pertanto, come si evince dallo screenshot qui sotto, grazie a questa novità il numero di persone cresce fino a 31 partecipanti selezionabili prima ancora dell’inizio della stessa.

Vale la pena sottolineare che negli aggiornamenti precedenti le chiamate di gruppo supportavano già fino a 32 partecipanti ma a chiamata già avviata. In virtù di questo aggiornamento gli utenti potranno finalmente avviare chiamate di gruppo raggiungendo fin da subito la piena capacità di 32 partecipanti, semplificando e potenziando l’esperienza di chiamata.

Ricordiamo inoltre che l’aggiornamento è in fase di rilascio proprio in queste ore e che l’arrivo della suddetta funzione potrebbe impiegare anche alcune settimane per certi account; la novità, infatti, non è attualmente presente neanche nel changelog ufficiale della versione 23.22.72, seppur ne faccia parte.