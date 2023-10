Le e-bike, conosciute nel nostro Paese anche come bici a pedalata assistita, sono sempre più popolari anche tra i pendolari, che le utilizzano spesso per muoversi in città lasciando l” auto in un parcheggio lontano dal centro, dove spesso l’ingresso delle auto è limitato o a pagamento.

La soluzione migliore per chi adotta questa strategia, che a volte coinvolge anche i mezzi pubblici come treni e metro, è quella delle bici pieghevoli, che possono essere trasportate in maniera più semplice e con ingombri ridotti. BEZIOR XF005 è una delle soluzioni più interessanti, e grazie alla promozione attualmente in corso su Gogobest, è ancora più conveniente.

BEZIOR XF005

La proposta di Gogobest, store online che spedisce senza alcun costo aggiuntivo dai magazzini situati in Europa, è davvero molto allettante, visto il grosso risparmio rispetto al prezzo di listino. BEZIOR XF005 è una bici pieghevole, ideale per essere trasportata comodamente e con una potenza sufficiente da consentire l’uso in qualsiasi situazione, grazie a due motori da 500 watt, posizionati nel mozzo di ciascuna ruota.

In ottemperanza alle vigenti normative la pedalata assistita è attiva fino ai 25 Km/h, superati i quali viene lasciato all’utente il compito di pedalare per incrementare ulteriormente la velocità. La bici è dotata di ruote da 20 x 4 pollici, ideali per garantire la massima stabilità su qualsiasi terreno e per affrontare senza alcun problema selciati, binari del tram e gli altri ostacoli tipici di un paesaggio urbano.

Per garantire una sufficiente autonomia e alimentare senza problemi entrambi i motori sono presenti due batterie, una da 36V 16Ah posizionata nel tubo obliquo e una da 36V 6,4Ah nel cannotto reggisella, con un cavo apposito che collega le due batterie. In questo modo è possibile raggiungere gli 80 chilometri di autonomia, dato che ovviamente può variare in funzione del percorso, del peso dell’utilizzatore e del livello di assistenza utilizzato.

Su entrambe le ruote sono presenti freni a disco idraulici, così da garantire la massima affidabilità e spazi di frenata ridotti rispetto ai tradizionali freni a pattino. Il cambio posteriore è realizzato da Shimano ed è dotato di 7 rapporti e per il massimo confort è presente un ammortizzatore frontale che rende agevole anche l’utilizzo in fuoristrada.

Potete acquistare BEZIOR XF005 su Gogobest a 999,99 euro (il prezzo di listino è di 2.499,99 euro) senza costi aggiuntivi e senza dazi doganali.

Informazione Pubblicitaria