La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha programmato di reintrodurre le protezioni per la neutralità della rete che erano state eliminate nel 2018 durante l’amministrazione Trump. Il ripristino di tali regolamentazioni è stato da tempo uno degli obiettivi del presidente Joe Biden, ma la situazione di stallo all’interno della FCC ha fino ad ora impedito che ciò avvenisse durante il suo mandato alla Casa Bianca.

La neutralità della rete, o net neutrality, è un principio giuridico secondo il quale una rete a banda larga debba essere priva di qualsiasi restrizione sui dispositivi connessi, offrendo la stessa qualità di contenuti a servizi a tutti gli utenti connessi. In altre parole, quando tali regole vengono applicate, i fornitori di servizi internet non possono bloccare o favorire alcun contenuto, né rallentare l’accesso a determinati siti web o addebitare tariffe ai servizi di streaming per un accesso più veloce e devono garantire agli utenti l’accesso ad ogni sito o contenuto alle stesse velocità e condizioni.

Queste regolamentazioni furono adottate dalla FCC nel 2015 durante l’amministrazione Obama, ma con il passaggio a Trump furono eliminate. Ora, con l’insediamento di Anna Gomez come terzo membro democratico all’interno della Federal Communications Commission, l’agenzia sta procedendo con il tentativo di reintrodurre le norme sulla neutralità della rete.

Gli Stati Uniti vogliono un internet aperto e per tutti

La presidente della FCC, Jessica Rosenworcel, ha dichiarato durante un apposito evento che condividerà la proposta di regolamentazione della neutralità della rete con i suoi colleghi, con l’obiettivo di tornare alle norme di successo adottate dall’amministrazione Obama nel 2015. La proposta mira a classificare sia la connessione a banda larga fissa che quella mobile come un servizio di comunicazione essenziale, al pari dell’accesso a servizi come acqua, energia e telefonia.

L’obiettivo di rendere l’accesso ad internet un servizio essenziale è una diretta conseguenza del crescente ruolo digitale del lavoro, della sanità, dell’istruzione e del commercio, che negli ultimi anni si sono sempre più trasferiti online. Per questo motivo, dice la FCC, l’accesso ad internet deve essere considerato fondamentale per tutte le famiglie e imprese americane.

Tuttavia ci vorrà del tempo prima che le norme precedenti vengano ripristinate del tutto: i commissari della FCC voteranno la proposta il prossimo mese e, se voteranno a favore, si passerà agli step successivi che andranno a delineare le norme definitive. Secondo la presidente della FCC la revoca delle norme durante l’amministrazione Trump ha gettato la FCC dalla parte sbagliata della legge, dunque è molto probabile che la commissione voti a favore le varie proposte.

