Continuano le offerte del Samsung Shop: fino alla fine del mese di settembre è disponibile un nuovo codice sconto per acquistare i prodotti della categoria TV e Monitor PC beneficiando di uno sconto fino al 20%. L’elenco dei prodotti in offerta è, come da tradizione Samsung, molto ricco. Vediamo i dettagli completi della nuova promozione.

Monitor e TV in sconto sul Samsung Shop

Fino al prossimo 30 di settembre è possibile ottenere fino al 20% di sconto sui prodotti della categoria TV e Monitor PC del Samsung Shop. Per sfruttare la promozione vi basta utilizzare il codice sconto GAMERS che andrà aggiunto nell’apposito campo dedicato ai coupon promozionali nel carrello, prima di completare l’acquisto.

Una volta inserito il codice, lo sconto sarà applicato in automatico e si sommerà a eventuali ulteriori promozioni in corso. Il coupon è disponibile per decine di prodotti della gamma Samsung e risulta particolarmente interessante soprattutto per l’acquisto di prodotti di fascia alta, raramente proposti in sconto.

Ad esempio, è possibile comprare uno dei monitor da gaming della gamma Odyssey, come l’ottimo Odyssey G8 OLED da 34 pollici oppure uno dei top di gamma Odyssey Ark UHD da 55 pollici. Con prodotti di questa categoria, che superano facilmente i 1.000 euro, il codice coupon garantisce centinaia di euro di sconto.

Ricordiamo, inoltre, che sul Samsung Shop è possibile acquistare i prodotti a rate, scegliendo tra il finanziamento a tasso zero (con prima rata a 60 giorni), il pagamento tramite PagoDIL (fino a 12 rate) oppure il pagamento in 3 rate “tradizionale” con PayPal o Klarna. La consegna è sempre gratuita.

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il link qui di sotto, da cui si potrà scegliere il prodotto (o i prodotti) da acquistare. Il codice GAMERS sarà valido fino al prossimo 30 di settembre.

>> Accedi qui alle offerte del Samsung Shop <<