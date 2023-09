L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) “rovina” la festa ad Apple, che ieri ha presentato iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma anche iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e non solo. Le autorità francesi hanno ordinato all’azienda di Cupertino di interrompere la vendita di iPhone 12 perché sono state registrate radiazioni superiori alle norme di legge: più in particolare, ad essere oltre i limiti sono i valori SAR fatti registrare quando lo smartphone è in mano o nella tasca dei pantaloni.

In Francia Apple non può vendere iPhone 12: valori SAR oltre i limiti di legge

I valori SAR (Specific Absorption Rate, qui per tutti i dettagli) esprimono la misura della percentuale di energia elettromagnetica assorbita teoricamente dal nostro corpo quando viene esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenza. I limiti previsti dalla legge a livello europeo sono di 4,0 W/kg per i momenti in cui lo smartphone viene tenuto in mano o in tasca, e di 2,0 W/kg quando quest’ultimo è a 5 mm dal corpo.

Di recente l’ANFR ha monitorato i valori SAR di 141 telefoni, tra cui proprio iPhone 12, e quello che è emerso non è positivo. Secondo i test svolti dall’agenzia francese, iPhone 12 ha fatto registrare un assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo di 5,74 W/kg, ben oltre il limite di 4 W/kg già citato. L’ANFR ha dunque ordinato ad Apple di sospendere la vendita di iPhone 12 a partire dal 12 settembre 2023. E per quanto riguarda gli smartphone già venduti? Apple deve adottare misure correttive per rendere conformi i dispositivi interessati nel più breve tempo possibile, altrimenti sarà costretta a ritirarli dal commercio e richiamarli.

Pur confermando di proseguire con la collaborazione con l’ente per venirne a capo, Apple ha contestato i risultati ottenuti e ha dichiarato di aver già presentato diverse analisi indipendenti che vanno a dimostrare la conformità degli smartphone. Come andrà a finire lo scopriremo solo nei prossimi giorni: Apple riuscirà a placare l’ANFR con i dati rilasciati, oppure sarà costretta a intervenire con un eventuale aggiornamento software che vada ad abbassare i valori e li faccia tornare sotto ai limiti?

Al momento, tramite il sito ufficiale Apple non è possibile acquistare iPhone 12, ma questo dovrebbe avere a che fare con la normale strategia di mercato: con il debutto della serie iPhone 15 sono infatti rimasti solo iPhone 14, iPhone 13 e iPhone SE 2022 con prezzi ribassati.

