Domani, alle 14:34 ora italiana, l’India tenterà l’allunaggio della missione Chandrayaan-3, a poche ore di distanza dal fallimento russo che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri; vediamo insieme qualche dettaglio.

Anche l’India punta alla Luna, la missione Chandrayaan-3 è pronta per l’allunaggio

Abbiamo visto giusto ieri come la Russia abbia fallito la missione Luna-25, la prima dopo un lungo periodo di inattività (47 anni per la precisione); la missione russa si è schiantata contro il suolo lunare a seguito di un incidente durante una manovra prima del suo atterraggio, i cui dettagli sono ancora tutti da verificare.

Il lander della missione sarebbe dovuto atterrare al Polo Sud lunare, impresa non semplice e che, per stessa ammissione dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, presentava non poche difficoltà, con una probabilità di successo stimata del 70% che però come abbiamo visto è stata disattesa.

Quella russa però non è l’unica agenzia spaziale a voler tentare un approccio di questo tipo, è infatti giunto il turno dell’India che con la missione Chandrayaan-3 tenterà nella giornata di domani di atterrare a sua volta in una zona del Polo Sud lunare. L’attuale missione indiana segue la precedente Chandrayaan-2 fallita nel 2019, a causa di un accumulo di errori nel sistema di guida durante la discesa, aggravato dai motori che hanno spinto più del previsto durante la frenata.

Chandrayaan-3 riveste una notevole importanza per l’India, un suo eventuale successo infatti farebbe diventare la nazione il quarto Paese a far atterrare una missione robotica sulla superficie lunare. La sonda è stata lanciata il 14 luglio e si trova in orbita lunare dal 5 agosto, negli scorsi giorni ha progressivamente modificato la sua orbita avvicinandosi a quella finale raggiunta il 19 agosto.

A differenza della missione russa Luna-25, che aveva ambizioni scientifiche più ampie, quella indiana ha come scopo principale quello di dimostrare la validità e l’adeguatezza della tecnologia e dei sistemi indiani necessari per effettuare un allunaggio; Chandrayaan-3 è composta da tre diversi elementi: un modulo propulsivo, un lander e un piccolo rover a sei ruote chiamato Pragyan.

Il lander e il rover trasportano una serie di strumenti scientifici che verranno utilizzati, qualora l’allunaggio andasse a buon fine, per eseguire una serie di rilevamenti e misurazioni scientifiche, di seguito la dotazione nello specifico:

Chandra’s Surface Thermophysical Experiment (ChaSTE) per misurare la conducibilità termica e la temperatura

Strumento per attività sismica lunare (ILSA) per la misurazione della sismicità intorno al sito di atterraggio

Langmuir Probe (LP) per stimare la densità del plasma e le sue variazioni

Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) e Laser Induced Breakdown Spectroscope (LIBS) per derivare la composizione elementare in prossimità del sito di atterraggio

Come anticipato, Chandrayaan-3 si trova ora in un’orbita di parcheggio stabile e inizierà le manovre di frenata alle 14:15 (ora italiana) di domani; la diretta dal centro controllo dell’agenzia spaziale indiana (ISRO) inizierà domani alle 13:50, con l’allunaggio previsto per le 14:34, potete seguirlo direttamente dal video qui sotto e, se siete curiosi, potete iniziare a sbirciare il luogo stabilito per l’atterraggio grazie a questa mappa.

