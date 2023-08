ECOVACS rinnova la sua gamma di prodotti: l’azienda, nel corso di un evento di lancio globale trasmesso in streaming, ha annunciato in via ufficiale alcune delle prossime novità in arrivo sul mercato nel corso delle prossime settimane.

Come per tutti i prodotti dell’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, la nuova gamma propone un livello tecnologico molto alto, con tante funzionalità smart pensate per una pulizia completa. Tra i nuovi prodotti in arrivo c’è anche il nuovo modello di punta di ECOVACS ovvero il DEEBOT X2 OMNI.

Da notare anche un nuovo purificatore d’aria oltre a un robot lavavetri. L’azienda ha anche confermato la sua presenza all’IFA di Berlino, in programma dal 1° al 5 settembre. Nel corso della fiera tedesca, i nuovi prodotti ECOVACS saranno esposti per la prima volta in pubblico, in attesa del successivo lancio commerciale, programmato per l’autunno.

ECOVACS rinnova la sua gamma: tre nuovi prodotti in arrivo

L’evento di presentazione di ECOVACS è stata l’occasione per mostrare, in anteprima, tre nuovi prodotti destinati a diventare un punto di riferimento per la Smart Home, promettendo un miglioramento netto delle prestazioni di pulizia. In particolare, l’azienda ha svelato il suo nuovo modello di punta, il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X2 OMNI. In aggiunta, si registra il debutto del robot lavavetri WINBOT W2 e del purificatore d’aria AIRBOT Z2.

Vediamo i dettagli:

DEEBOT X2 OMNI

Tra le novità presentate da ECOVACS c’è il nuovo DEEBOT X2 OMNI. Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti si prepara al debutto proponendo un design inedito, con una forma angolare che dovrebbe garantire una pulizia ancora più accurata, soprattutto nei punti più difficili da raggiungere della casa.

Il robot ha un’altezza di 9,5 cm e una larghezza di 32 cm. Il nuovo design quadrato consente di avvicinare i panni di pulizia di 30 mm agli angoli. Rispetto al modello X1, il nuovo X2 presenta una riduzione del 45% dello spazio libero e prestazioni migliori di pulizia, in tutti i contesti di utilizzo.

Il robot è dotato di una potenza di aspirazione di 8.000 pa con un miglioramento del 60% rispetto a X1 ma senza incrementare il livello di rumorosità. Da notare anche la nuova stazione OMNI in grado di offrire una pulizia automatica con possibilità di lavare i panni con acqua calda a 55° C e di asciugarli con aria calda. C’è anche una funzione di autopulizia.

WINBOT W2

Ad arricchire la gamma di ECOVACS c’è anche il nuovo WINBOT W2. Si tratta di un inedito robot lavavetri abbinato a una stazione multifunzione e a una nuova tecnologia di pulizia a umido. Il robot è in grado di garantire fino a 80 minuti di pulizia con una sola carica mentre la fune di sicurezza e il cavo di alimentazione sono integrati in un cavo composito due in uno in modo da evitare attorcigliamenti e problemi in fase di utilizzo.

Il nuovo WINBOT W2 introduce un inedito sistema di controllo oltre a una nuova ventosa per la stazione multifunzione con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e prevenire il rischio di cadute. Il robot, inoltre, introduce la nuova tecnologia a tre ugelli a spruzzo grandangolare per una pulizia più uniforme e completa.

ECOVACS sottolinea un miglioramento del 30% per le prestazioni di pulizia del suo robot, anche grazie ad alcune ottimizzazioni hardware e software che consentono una migliore pianificazione del percorso.

AIRBOT Z2

La terza novità di ECOVACS è rappresentata da AIRBOT Z2. Si tratta di un purificatore d’aria in grado di muoversi liberamente per la casa, grazie alla combinazione di vari sensori (ToF 3D, iToF e una telecamera) che consentono di individuare e evitare ostacoli. Il dispositivo è in grado di purificare l’aria anche in movimento, migliorando le prestazioni e riducendo i tempi di utilizzo.

AIRBOT Z2 è dotato di un “Sistema di ringiovanimento profondo a 5 fasi” che consente una gestione migliore dell’aria, su cinque diversi livelli:

rimozione degli inquinanti presenti nell’aria

azione antibatterica duratura

umidificazione dell’aria senza nebbia

rinfrescamento duraturo dell’aria

brezza percepibile

Il nuovo purificatore d’aria di ECOVACS, inoltre, integra un nuovo sistema per la rimozione dei peli e filtraggio degli odori per le famiglie con animali. Secondo l’azienda, questo sistema consente di ottenere un ambiente di vita più pulito e fresco per i proprietari di animali grazie a una serie di ottimizzazioni nel design e nella gestione dell’aria nei condotti del dispositivo.

Il video dell’evento di lancio di ECOVACS

L’evento di presentazione dei nuovi prodotti ECOVACS è disponibile su YouTube. Potete riguardarlo direttamente dal player qui di sotto.