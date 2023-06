Dopo un rinvio dovuto ad alcune situazioni impreviste, è finalmente arrivato sui mercati internazionali BMAX B7 Power, il nuovo mini PC del brand asiatico specializzato nella produzione di notebook e computer compatti. Nonostante le dimensioni siano decisamente compatte, il nuovo computer è dotato di una scheda tecnica di buon livello e viene proposto a un prezzo particolarmente accattivante, con una promozione di lancio che, ancora per poche ore, vi permette di risparmiare sul prezzo di listino.

BMAX B7 Power in offerta

Il mini PC, che misura appena 124,4 x 111,7 x 43,2 millimetri e pesa 370 grammi, utilizza una CPU Intel di undicesima generazione, un Core i7-11390H con frequenza base di 3,4 GHz, scheda grafica Intel Iris XE, con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB, per archiviare senza problemi file e contenuti multimediali di grandi dimensioni.

Decisamente ricca la dotazione di porte e la connettività wireless, che vi permetteranno di espanderne le potenzialità in maniera decisamente semplice. Troviamo il supporto alle reti wireless 802.11 ax dual band e il Bluetooth 5.2, mentre le porte a disposizione sono ben 10: un connettore DC per l’alimentazione, una presa da 3.5 mm per le cuffie, due porte USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta USB Type-C, due porte HDMI 2.0b e una porta RJ45.

Una scheda tecnica al top quindi, pronta a essere sfruttata da grazie alla licenza di Windows 11 Pro, già installato e pronto all’uso, anche se potrete affiancarlo con la vostra distro Linux preferita, vista l’elevata compatibilità dei componenti utilizzati. BMAX B7 Power può anche essere fissato al retro di un monitor, per ridurre ulteriormente gli ingombri sulla scrivania, che rimarrà quindi libera per altri accessori.

Le temperature interne sono tenute sotto controllo grazie a un sistema con heat pipes e ventole e a una serie di griglie ai lati del case che permettono un flusso costante di aria all’interno del case. BMAX ha pensato anche all’espandibilità futura: a differenza di alcuni produttori, che sigillano i componenti impedendone la sostituzione, su B7 Power è possibile sostituire la RAM, che può arrivare fino a 64 GB, ma anche il disco SSD di tipo M.2 NVMe. E se avete bisogno di spazio di archiviazione a basso costo potete sempre installare un HD da 2,5 pollici sfruttando lo slot disponibile.

Pur non essendo nato per il gaming, BMAX B7 Power si difende in maniera molto buona, offrendo un frame rate elevato anche con titoli impegnativi, offrendo quindi la possibilità di giocare senza ulteriori spese. Attualmente BMAX B7 Power è in offerta su Geekmall, con spedizione gratuita dai magazzini europei, al prezzo di 372,70 euro.

