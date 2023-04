La primavera è tornata a riscaldarci da qualche settimana e anche i più pigri, quelli che nei mesi più freddi appendono la bici al chiodo, sono pronti a tornare sulle strade d’Italia per rimettersi in forma o per riprendere l’attività interrotta qualche mese fa.

Per i più pigri, o per chi è reduce da qualche infortunio, potrebbe essere il momento giusto per una nuova e-bike e l’offerta che vi segnaliamo oggi, valida solo per pochi giorni su TomTop, è decisamente da cogliere al volo. Una soluzione davvero valida, che si distingue dai tanti prodotti economici dalle caratteristiche molto simili, soprattutto per due soluzioni.

Gogobest GM26

Parliamo di Gogobest GM26, una bici elettrica pensata, oltre che per l’uso cittadino, anche per quello su strade bianche o su strade di montagna. A differenza di buona parte delle e-bike in questa fascia di prezzo, dove il motore è collocato nel mozzo posteriore, questo modello dispone di un motore posizionato centralmente, così da agire direttamente sulla corona.

Il grosso vantaggio è quello di offrire una coppia decisamente superiore rispetto alle e-bike con motore posteriore, visto che parliamo di ben 70 Nm. Per rispettare le normative italiane utilizza un motore da 250 watt con una velocità massima, in modalità assistita, di 25 Km/h. La rapportatura scelta permette di superare agevolmente pendenze fino a 30 gradi, quindi anche le salite più impegnative non saranno un problema.

Il gruppo cambio è prodotto da Shimano, con singola corona anteriore e 9 pignoni posteriori, ben distanziati così da offrire rapporti adeguati a ogni situazione. Le ruote da 27,5 pollici offrono il giusto compromesso tra stabilità e maneggevolezza, e unite alla sospensione frontale permettono di avere un buon comfort di marcia anche sui terreni più accidentati.

Da segnalare la presenza di un freno a disco idraulico su entrambe le ruote, così da garantire la massima efficienza in frenata, dissipazione rapida del calore accumulato e una migliore sicurezza complessiva. Non manca uno schermo LCD, con certificazione IP54, per visualizzare le informazioni sull’autonomia, la velocità, il rapporto inserito e molto altro.

La batteria da 36V/10Ah, che si ricarica completamente in 5-6 ore, offre un’autonomia di circa 60 Km e può essere rimossa dalla bici per semplificare la ricarica. Il telaio è realizzato in lega di alluminio per garantire la giusta robustezza senza incidere eccessivamente sul peso e permettere a utenti fino a 100 Kg di peso di utilizzare questa Gogobest GM26.

Tutto questo a un prezzo decisamente accessibile, grazie anche al coupon RT5841 valido fino al 18 aprile, che vi permette di portarvi a casa questa e-bike a 1.219,99 euro. La spedizione avverrà dai magazzini europei, senza costi aggiuntivi e senza il timore di dover pagare costi aggiuntivi per lo sdoganamento della merce. A seguire il link per l’acquisto su TomTop.

