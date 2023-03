Del futuro di Nintendo Switch si parla ormai da tantissimi mesi, con rumor che davano l’uscita di un modello Pro già lo scorso anno, ma con il passare del tempo le indiscrezioni si sono ridimensionate e negli ultimi giorni hanno preso una nuova forma, con i fari puntati verso un successore next gen vero e proprio.

Tutto è partito da un post su 4chan, ripreso poi dal noto portale CentroLeaks, in cui un insider che afferma di lavorare per un’azienda correlata a The Pokémon Company ha descritto per filo e per segno tutto ciò che sarebbe stato poi annunciato durante il Pokémon Presents di lunedì 27 febbraio. Il rumor è stato poi ripreso a più mani, anche da Jeff Grubb, famoso per le sue indiscrezioni che puntualmente lancia sul suo canale YouTube.

Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare già entro fine anno

L’insider su 4chan, come già detto, ha spiegato nel dettaglio già da qualche giorno prima l’intero contenuto del Pokémon Presents lanciato da Nintendo lo scorso lunedì: oltre ad aver rilasciato indiscrezioni rivelatesi poi vere sul futuro della serie Pokémon e sul DLC in arrivo per Scarlatto e Violetto quest’anno, l’utente ha dichiarato che l’azienda è al lavoro su una patch grafica per questi due titoli per migliorarne la resa grafica sul successore di Nintendo Switch, in uscita assieme al secondo DLC per i titoli Pokémon.

GIANT NEW LEAK A 4chan leak that correctly predicted everything revealed today claims that new Nintendo Switch models will be released this year along the second part and the game will have graphical enhancements for it. We have verified this leak is real. pic.twitter.com/oWbnK9N176 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) February 27, 2023

Jeff Grubb ha poi ripreso il rumor, dichiarando sul suo canale YouTube che è venuto a conoscenza del fatto che qualcosa legata al successore della console potrebbe arrivare già “verso fine anno”. Se dovessimo basarci su come sono andate le cose con Nintendo Switch, potremmo quindi aspettarci un annuncio della console verso ottobre 2023, con un lancio previsto verso marzo 2024: l’attuale console è stata infatti annunciata con un teaser trailer ad ottobre 2016, con il lancio globale avvenuto a marzo dell’anno successivo.

Le tempistiche andrebbero quindi a combaciare con quelle dichiarate dal leaker Pokémon: il secondo DLC per Pokémon Scarlatto e Violetto è previsto infatti per l’inverno 2023, periodo che va da dicembre 2023 fino a marzo 2024.

A dare maggiore credito a queste indiscrezioni arriva poi un ulteriore post di 4chan in cui si afferma che i “ninja” di Nintendo hanno cancellato tutte le informazioni rilasciate da un leaker riguardo Nintendo Switch 2, con gli utenti che subito hanno visto questa mossa come un modo dell’azienda giapponese di non rovinare la sorpresa di un annuncio previsto per i prossimi mesi.