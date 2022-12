Ci siamo: come annunciato nelle scorse settimane, a partire da questa settimana prendono il via le vendite delle nuove AMD Radeon RX 7900 XT e XTX. Le nuove schede video di casa AMD, che introducono sul mercato la nuova architettura RDNA 3, sono anche protagoniste delle prime recensioni che confermano quanto di buono era emerso nei giorni scorsi con l’arrivo in rete dei primi benchmark.

Le recensioni delle nuove RX 7900 XT e XTX, infatti, premiano il lavoro svolto da AMD ed anche la scelta di posizionamento commerciale. Con il lancio delle nuove Radeon, infatti, AMD lancia la sfida a NVIDIA ed alle nuove RTX 4000. In particolare, ad uscirne peggio dal primo confronto, è la RTX 4080 che dovrà ora fare i conti con la concorrenza delle nuove RX 7900 in grado, per quanto riguarda la versione XTX, di offrire prestazioni superiori.

Ecco i primi risultati emersi dalle recensioni delle nuove AMD Radeon RX 7900 XT e XTX:

Le prime recensioni delle Radeon RX 7900 XT e XTX confermano l’ottimo lavoro svolto da AMD

I benchmark dei giorni scorsi trovano conferma dalle prime recensioni delle nuove schede video Radeon RX 7900 XT e XTX di AMD. I due nuovi modelli presentati da AMD il mese scorso mostrano prestazioni più che soddisfacenti in tutti i contesti di utilizzo, garantendo un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e permettendo ad AMD di sfidare direttamente la RTX 4080 di NVIDIA che ha un prezzo superiore alle due RX 7900, in arrivo sul mercato con un listino di 900 dollari (XT) e 1000 dollari (XTX).

I test in gaming, vero e proprio “campo di battaglia” della sfida tra NVIDIA e AMD, vedono gli ottimi risultati delle nuove schede di AMD. Secondo i test effettuati da TechPowerUp, ad esempio, in gaming la RX 7900 XTX ha un vantaggio netto rispetto alla NVIDIA RTX 4080 mentre la RX 7900 XT è al livello della RTX 3090 Ti.

Da segnalare anche un notevole passo in avanti rispetto alla generazione precedente e a modelli come la RX 6900 XT. Il grafico qui di sotto, che mostra le prestazioni “relative” delle varie schede video rispetto alla RX 7900 XTX chiarisce al meglio il livello di performance in game (con risoluzione 4K). Da notare che la NVIDIA RTX 4090 si conferma essere in una categoria a parte ma presenta anche un prezzo decisamente più elevato rispetto alle nuove schede di AMD.

Sempre da TechPowerUp arriva un’interessante analisi relativa alle “performance per dollaro”, un indice che rapporta le prestazioni all’importo da spendere per acquistare una nuova scheda video. Anche in questo caso, tenendo conto del gaming in 4K, le nuove RX 7900 XT e XTX registrano ottimi risultati, posizionandosi a livelli analoghi rispetto ai precedenti modelli top di gamma e staccando nettamente la concorrenza di NVIDIA e le nuove RTX 4080 e 4090.

Anche i benchmark confermano le ottime prestazioni delle nuove RX 7900 XT e XTX. Le due schede si affiancano alle recenti novità di casa NVIDIA (RTX 4090 e 4080) garantendo un livello di performance al top del mercato con un notevole passo in avanti rispetto alla precedente generazione di schede video NVIDIA. La RTX 4080 si piazza anche in questo caso a metà tra la XTX e la XT con quest’ultima che supera modelli di generazione precedente (RX 6950 XT e NVIDIA RTX 3090 Ti) in modo netto nel test 3DMark Time Spy realizzato da guru3d.

Sempre da guru3d è possibile ricavare un’interessante analisi “performance per watt”. Raggiungere un livello di performance molto elevato richiede un consumo considerevole e l’efficienza è un parametro oramai molto importante in informatica e, in particolare, nel segmento delle schede video. La RX 7900 XT, in questo caso, mostra i muscoli confermando un eccellente livello di efficienza in rapporto alle prestazioni garantite. Bene anche la XTX che è leggermente al di sotto delle rivali NVIDIA RTX 4000.

I primi test dedicati alle AMD Radeon RX 7900 XT e XTX confermano l‘ottimo lavoro svolto da AMD nello sviluppo della nuova generazione di GPU. L’azienda porta sul mercato due ottime schede in grado sia di garantire un passo in avanti significativo in termini di prestazioni che di raggiungere i negozi con un posizionamento decisamente più equilibrato rispetto alle nuove concorrenti di NVIDIA.

Ricordiamo, in ogni caso, che il debutto in Italia delle nuove RX 7900 è ancora distante qualche settimana. Il lancio di questa settimana prevede la distribuzione di un numero limitato di esemplari delle nuove schede video. AMD, infatti, dovrebbe estendere la commercializzazione delle nuove RX 7900 nel corso del primo trimestre del 2022, garantendo un numero di unità superiore nei prossimi mesi. Maggiori dettagli anche in merito ai prezzi in Italia dovrebbero arrivare a breve.

