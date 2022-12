Recentemente è emerso che le videocamere Eufy inviano le registrazioni al cloud anche se l’azienda pubblicizza che rimangono in locale per una maggiore sicurezza.

Ora Eufy ha aggiornato la sua app aggiungendo una spiegazione più chiara circa il fatto che l’app invia dati al cloud quando determinate impostazioni sono abilitate.

Dal momento che il ricercatore di sicurezza che ha portato a galla la questione ha affermato che i dati venivano caricati sul cloud senza alcun preavviso, Eufy ha aggiornato la sua app Eufy Security su iOS aggiungendo un avviso nel menu delle impostazioni relative alle notifiche per informare gli utenti che se le opzioni relative alle anteprime delle clip catturate dalle videocamere degli utenti sono abilitate, le anteprime vengono temporaneamente archiviate sul cloud per fornire una migliore esperienza con le notifiche sui dispositivi mobili.

Eufy continua a negare le evidenti falle di sicurezza nelle sue videocamere e videocitofoni

Questo aggiornamento dell’app non sembra essere stato ancora rilasciato per Android, ma in ogni caso Eufy sta ancora negando l’altra grande falla di sicurezza riscontrata nei suoi sistemi.

La società ha dichiarato a più pubblicazioni, tra cui The Verge, che non è possibile avviare uno streaming e guardare filmati live utilizzando un lettore di terze parti come VLC, nonostante più ricercatori e giornalisti abbiano dimostrato in più occasioni che è invece possibile senza crittografia o autenticazione richiesta.

