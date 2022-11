Mancano ancora un paio di giorni al 25 novembre, giorno in cui ricorre il Black Friday 2022, ma gli store online sono già inondati di offerte di ogni genere e prezzo. A volte diventa difficile trovare il prodotto giusto, soprattutto in campo tecnologico e il mercato delle cuffie, wireless e cablate, è uno dei più ricchi di proposte.

Se però state cercando delle cuffie di qualità professionale, dovete assolutamente prendere in considerazione le offerte OneOdio, brand specializzato in cuffie over ear cablate e wireless, in grado di soddisfare le esigenze degli audiofili così come dei semplici appassionati che vogliono prodotti di buona qualità. Andiamo a scoprire le quattro proposte per questo Black Friday 2022, tutte disponibili su Amazon senza che sia necessario inserire alcun codice sconto. per ogni prodotto vi indicheremo il prezzo e il periodo di validità della promozione, limitata in tutti i casi a sole 12 ore.

OneOdio A70

Le OneOdio A70 sono cuffie di tipo over-ear, dotate di driver da 40 millimetri, con guscio studiato per enfatizzare le basse frequenze, che riverberano fino al petto per offrire la migliore esperienza di ascolto. Sono dotate, unico modello di questa rassegna, di connettività Bluetooth e cablata, per soddisfare le esigenze di diversi tipi di utente.

La connettività Bluetooth 5.2 permette di collegarle facilmente a computer, tablet e smartphone mentre quella cablata è pensata per ascolti in tutta tranquillità, davanti a un impianto stereo dii qualità. Nella confezione di vendita sono presenti due cavi, uno con jack da 3,5 millimetri e uno da 6,35 millimetri, così da poterle collegare a dispositivi consumer e professionali senza alcuna difficoltà.

La batteria integrata, che può essere ricaricata in circa due ore, garantisce un’autonomia incredibile che può raggiungere le 72 ore di riproduzione continua, un risultato davvero straordinario. A vostra disposizione ci sono ben cinque combinazioni di colore, così da soddisfare i gusti di chiunque.

Potete acquistare le cuffie OneOdio su Amazon a 35,62 euro invece di 45,99 euro, prezzo valido dalle 8:40 alle 20:40 del 25 novembre 2022

OneOdio Pro 10

Le cuffie OneOdio Pro 10, dotate di driver al neodimio da 50 millimetri, sono pensate sia per l’utenza consumer sia per i professionisti del suono, come DJ, creatori di contenuti audio e video, studi di registrazione e simili. I driver scelti da OneOdio permettono di riprodurre le dinamiche musicali in maniera bilanciata ed equilibrata, per soddisfare anche gli audiofili più esigenti.

I padiglioni possono essere ruotati in entrambi i sensi e l’archetto può essere regolato per adattarsi a qualsiasi testa. OneOdio ha curato anche il comfort, rivestendo i padiglioni di pelle proteica che offrono il massimo sia in termini di comodità che di isolamento dall’ambiente esterno, per godere in pieno la propria musica preferita.

Nella confezione di vendita è presente un cavo con connettori da 3,5 e 6,35 millimetri su entrambi i lati, per collegarsi a qualsiasi sorgente sonora senza problemi. Sono ben otto le combinazioni di colore tra cui scegliere quella più adatta al proprio stile.

Le cuffie OneOdio Pro 10 sono in offerta su Amazon a 24,02 euro invece di 33,99 euro, prezzo valido dalle 6:15 alle 18:15 del 25 novembre.

OneOdio Pro 30

Come il modello precedente, anche queste OneOdio Pro 30 sono dotate di driver al neodimio da 50 millimetri, in grado di riprodurre tutte le frequenze in maniera equilibrata, con i bassi che spingono in maniera bilanciata senza risultare predominanti. Il produttore ha inserito nella scatola di vendita un singolo cavo flessibile, con connettore da 3,5 e 6,35 millimetri su entrambi i lati, per offrire la massima duttilità in fase di connessione.

È un prodotto pensato per DJ, tecnici di registrazione, conduttori radiofonici, ma anche ovviamente per “semplici” appassionati desiderosi di ascoltare la propria musica preferita senza che i rumori dell’ambiente circostante possano interferire. OneOdio ha curato in maniera maniacale il comfort, visto che si tratta di un prodotto pensato per essere indossato in lunghe sessioni di lavoro.

I padiglioni possono essere ruotati, per essere utilizzati come monitor a orecchio singolo, e richiusi per essere inseriti nella custodia che ne rende semplice e pratico il trasporto. Tre le colorazioni tra cui scegliere, seriose ma non troppo.

Trovate le cuffie OneOdio Pro 30 su Amazon a 33,99 euro invece di 39,99 euro dalle 6:15 alle 18:15 del 25 novembre.

OneOdio A71

Chiudiamo questa breve carrellata con OneOdio A71, disponibili in quattro colorazioni, una delle quali include un microfono esterno. I driver da 40 millimetri sono combinati a magneti al neodimio per offrire bassi potenti e alti nitidi e squillanti, per garantire un suono ad alta fedeltà in ogni situazione.

Nel cavo di collegamento, con jack da 3,5 e 6.35 millimetri, sono presenti anche i controlli per rispondere alle chiamate o per regolare la riproduzione multimediale, ideale quando utilizzate in abbinamento a uno smartphone. Ottimo il comfort grazie alla morbida spugna che ricopre i padiglioni, che sono rivestiti di pelle proteica per garantire isolamento acustico e traspirazione allo stesso tempo.

I padiglioni possono essere ruotati di 90 gradi per ascoltare con un solo orecchio, e ripiegati completamente per essere trasportati in uno zaino o una borsa con grande comodità. Le cuffie OneOdio A1 sono in offerta a 28,89 euro invece di 33,99 euro dalle 7:40 alle 19:40 del 23 novembre.

