Se avete qualche primavera sulle spalle e ricordate con nostalgia i vecchi titoli delle sale giochi anni 80, quando si giocava ancora nei grandi cabinati, o avete ancora voglia di giocare alle versioni originali dei più bei giochi per console, oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro. Su Cafago, noto store online, è infatti disponibile una retro console in grado di soddisfare tutti i nostalgici, con un prezzo davvero irrisorio.

M8 Wireless Game Console

Quando si parla di console pensiamo subito a dispositivi ingombranti, come i modelli di nuova generazione ma M8 Wireless Game Console è di tutt’altra pasta. Si tratta di una semplice chiavetta HDMI, da collegare alla TV direttamente o tramite la prolunga fornita nella confezione di vendita, così da risultare invisibile e per nulla ingombrante.

La chiavetta dispone inoltre di una porta USB-A in cui inserire un ricevitore che permette di collegare i due joypad wireless presenti nella scatola, così da poter giocare immediatamente senza nemmeno l’ingombro dei fili. E per installare i vostri giochi preferiti è presente uno slot microSD (nella confezione trovate anche una schedina microSD da 64 GB che può contenere diverse migliaia di giochi).

L’alimentazione è fornita da un connettore microUSB a cui collegare un cavo che può essere inserito in un alimentatore, da acquistare a parte, o direttamente in una porta USB della TV. Sulla M8 Wireless Console possono essere installati fino a quaranta diversi emulatori, dall’amatissimo MAME che permette di riportare in vita i vecchio coin-op della sala giochi, fino a soluzioni più recenti.

Playstation, MegaDrive, SuperNintendo, GameBoy e GameBoy Color, solo per citare i più conosciuti nella storia dei videogame, ma la lista è molto lunga e include anche vecchie glorie come il mitico Atari 2600 o lo storico NES (Nintendo Entertainment System) tanto amato anche nel nostro Paese.

Previous Next Fullscreen

I controller sono chiaramente ispirati a quelli delle console più moderne, con doppio stick analogico, D-Pad e quattro tasti dorsali, perfetti quindi anche per chi è già pratico delle console moderne. Potete scaricare nuovi titoli dalla Rete, salvare le partite in corso in modo da non perdere i progressi e i risultati raggiunti nel tempo e salvare le vostre migliori prestazioni, così da sfidare i vostri amici a raggiungere i punteggi più alti in ogni titolo.

Una soluzione davvero interessante per trascorrere i lunghi pomeriggi invernali in compagnia di amici e parenti con qualche ora di sano divertimento, soprattutto per gli appassionati di videogiochi di lungo corso, che guardano con nostalgia al passato.

Potete acquistare M8 Wireless Game Console all’incredibile prezzo di 26,72 euro, cifra che include, oltre alle spese di spedizione, anche IVA ed eventuali tasse che dovessero essere applicate all’arrivo del prodotto nel nostro Paese (la merce viene spedita dai magazzini in Asia), senza quindi alcun costo aggiuntivo. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista M8 Wireless Game Console su Cafago

Informazione Pubblicitaria