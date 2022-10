In queste ore è spuntato online sul sito web italiano di Huawei un certo Watch 3 SE, uno smartwatch che rientra nella larga famiglia dei 3 del marchio, ponendosi come alternativa più economica. Parliamo di un orologio tuttavia moderno e completo, dotato di uno schermo AMOLED da 1,43″, di una batteria che promette una settimana di autonomia con un uso intenso e del solito parco di funzioni smart e sportive che ci aspettiamo da uno smartwatch moderno.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Watch GT 3 SE

Specifiche tecniche

All’interno di una scocca realizzata in fibra di polimeri di forma circolare resistente all’acqua che misura 46,4 mm di diametro e 11 mm di spessore e pesa 35,6 grammi (cinturino escluso), Huawei Watch GT 3 SE integra uno schermo touchscreen AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel. Non manca un ampio parco di sensori, a partire dall’altimetro barometrico e dal giroscopio, fino ad accelerometro e magnetometro, oltre al lettore della frequenza cardiaca.

Da segnalare la presenza del GPS e del Bluetooth, di microfono e altoparlante, e di due pulsanti fisici a supporto della gestione touch. La batteria di Huawei Watch GT 3 SE promette fino a 14 giorni di autonomia con un utilizzo tipico, che diventano 7 con un uso più intenso, batteria che si ricarica in modalità wireless.

Funzioni smart e sport

Huawei Watch GT 3 SE vanta centinaia di opzioni di watch face per personalizzare l’orologio come meglio si vuole, anche in base a ciò che si indossa. Più di cento sono anche le modalità sportive supportate e corredate della funzione Huawei TruSport.

Lato salute, l’orologio può monitorare il sonno, reso in fasi, la frequenza cardiaca e aiutare l’utente nella gestione di tanti altri aspetti, quali l’idratazione, la respirazione, le attività, l’assunzione di medicinali con promemoria e perfino monitorare la pressione sanguigna. Non mancano poi i livelli di stress, la saturazione dell’ossigeno, i cicli mestruali e altri aspetti che Huawei Watch GT 3 SE è in grado di tenere d’occhio. Tutto quanto è gestibile anche tramite lo smartphone grazie a Huawei Health, che è fra l’altro usufruibile gratuitamente per i primi tre mesi nella versione in abbonamento Health+.

Discorso smart, l’orologio integra HarmonyOS 2 e supporta le risposte rapide agli SMS e alle app di messaggistica con testo ed emoji, permette di rispondere alle chiamate o di agganciare, di gestire la musica del proprio smartphone e varie altre cose, grazie al vasto assortimento di applicazioni presenti su AppGallery.

Huawei Watch GT 3 SE: prezzi e disponibilità in Italia

Huawei Watch GT 3 SE, come anticipato, è stato presentato anche per il mercato italiano nelle scorse ore. Sul sito web di Huawei è in vendita a 179,90 euro nella colorazione nera, ma al momento risulta in arrivo. Sarà disponibile probabilmente nei prossimi giorni, immaginiamo anche su Amazon.

Potrebbero interessarti anche: i migliori smartwatch – i migliori sportwatch