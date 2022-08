A oltre un anno dal lancio di Suunto 9 Peak e a qualche mese dalla presentazione della versione Full Titanium l’azienda finlandese produttrice di orologi e dispositivi sportivi pare sia in procinto di presentare una variante più pregiata e ricca di quel modello. Sono emersi infatti diversi dettagli relativi a un certo Suunto 9 Peak Pro, che sarebbe in dirittura d’arrivo, sportwatch di cui sono trapelati i prezzi e altre specifiche rilevanti. Ecco tutto quello che sappiamo dai rumor.

Prime specifiche e immagini di Suunto 9 Peak Pro

Un noto informatore del settore @_snoopytech_, ha condiviso nelle scorse ore una serie di informazioni corredate anche da immagini render ufficiose di questo presunto Suunto 9 Peak Pro. Parliamo di uno sportwatch di fascia elevata, ancor più elevata rispetto alla versione non pro cui accennavamo (e del Suunto 5 Peak che abbiamo recensito), uno sportwatch che, stando a tali informazioni, si dovrebbe presentare con una scocca sottile ma resistente, adatta alle attività all’aria aperta, quindi resistente all’acqua e ricco di modalità sportive.

Il leaker ha condiviso uno screenshot che riassume diversi aspetti di Suunto 9 Peak Pro, dove si legge di una colorazione Forest Green, della capacità di offrire fino a 21 giorni di autonomia (40 ore con GPS attivo in registrazione e 300 ore in modalità Tour) e della resistenza alle immersioni in acqua fino a 100 metri di profondità.

Sarebbero oltre 80 le modalità sportive precaricate, con annesse varie metriche utili per monitorare gli allenamenti e il proprio stato di forma quali il training load, i tempi di recupero, la stima del riposo necessario, e la modalità virtual ghost per gli allenamenti in autonomia.

Si parla anche delle capacità di navigazione di Suunto 9 Peak Pro, che dovrebbe permettere di pianificare e seguire le proprie tracce avvalendosi anche del supporto dell’app companion Suunto.

Ma specifiche e funzioni a parte vale la pena soffermarsi un momento sulle immagini trapelate, che mostrano uno sportwatch che non si discosta poi molto dal Suunto 9 Peak che conosciamo. A parte la colorazione, la Forest Green già citata, la parte inferiore dove trova posto il sensore cardio (con due pin per la ricarica) e il cinturino in tessuto anziché in plastica, il dispositivo sembra essere lo stesso, con una scocca circolare con i classici tre tasti fisici posti su un lato e dei bordi piuttosto spessi che abbracciano il display.

A parte il prezzo di 499 euro, che lo collocherebbe un filo sopra al modello base (che nel momento in cui scriviamo è in vendita al prezzo scontato di 469 euro invece di 569 sul sito di Suunto) non sono emersi altri dettagli di questo presunto Suunto 9 Peak Pro. Ma a giudicare dalle informazioni e dalla maniera in cui tali dettagli arrivano non escludiamo un lancio imminente. Vi terremo aggiornati.

