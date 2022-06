iPhone 14 è il nome assegnato alla nuova generazione del 2022. Nel tradizionale appuntamento di settembre, Apple presenterà quattro modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. La casa di Cupertino, rispetto agli ultimi due anni, pare che rinuncerà alla versione Mini, sostituendola da un secondo modello base con una diagonale di schermo maggiore rispetto al primo.

Il 2022 segna anche il ritorno della vecchia nomenclatura Plus al posto di Max, una novità accolta positivamente dagli addetti ai lavori e dagli stessi utenti, che in questo modo non potranno più confondersi tra Max e Pro Max. Ricapitolando, ci saranno due iPhone base (iPhone 14 e iPhone 14 Plus) e due iPhone “pro” (iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max).

Caratteristiche tecniche di iPhone 14

Secondo i rumor trapelati finora, i nuovi iPhone 14 dovrebbero montare Apple A16 Bionic, la versione aggiornata del processore di un anno fa. Il nuovo chip si basa su un processo costruttivo a 5nm, caratteristica che lo rende sovrapponibile ai precedenti A15 e A14. A conti fatti, ci aspettiamo miglioramenti dal punto di vista dell’intelligenza artificiale e delle prestazioni riguardanti il machine learning, ma niente di così rivoluzionario rispetto al passato.

Restando in tema processore, il noto analista Ming-Chi Kuo ha riportato un’indiscrezione secondo cui Apple A16 Bionic sarà presente solo sui modelli Pro, invece le due versioni base (iPhone 14 e iPhone 14 Plus) monterebbero ancora il processore dello scorso anno (A15).

I nuovi iPhone del 2022 beneficeranno inoltre di un upgrade della memoria RAM. Su tutti i modelli che verranno presentati a settembre saranno presenti 6GB di RAM. Anche in questo caso però, ci sarebbe una differenza non di poco conto tra la tecnologia in uso nelle due versioni base e quella impiegata nei due modelli Pro: iPhone 14 e iPhone 14 Plus riceveranno la RAM LPDDR4X, meno veloce rispetto alla RAM LPDDR5, destinata ai soli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Tra le caratteristiche comuni alla famiglia di iPhone 14 anche la conferma di SIM fisica, connettore Lightning e Face ID. A inizio anno erano circolati vari rumor che davano per certa la commercializzazione nel 2022 di un iPhone solo eSIM, ora però gli addetti ai lavori sembrano concordare sul fatto che i nuovi smartphone di casa Apple manterranno la SIM fisica.

Allo stesso modo, alcune indiscrezioni riferivano di un prossimo passaggio da parte di Apple all’USB-C, ma anche quest’anno il connettore dei modelli iPhone 14 resterà Lightning. Per la sostituzione dello standard Lightining in favore dell’USB-C si dovranno attendere altri dodici mesi, secondo quanto sostiene l’analista Mark Gurman di Bloomberg. Alla base della decisione di Apple c’è l’accordo sul caricatore unico USB-C, la cui normativa entrerà in vigore a partire dal 2024 (salvo proroghe dell’ultimo momento).

Viene confermato anche il Face ID come sensore di autenticazione biometrica, quindi i rumor che volevano un ritorno del Touch ID devono considerarsi “aria fritta”. I vari sensori sono nell’iconico notch che interrompe il display OLED da 6,1″ e che purtroppo continuerà ad avere un refresh rate a 60 Hz.

iPhone 14 avrà due fotocamere, una normale e una ultra-grandangolo. La risoluzione rimarrà pari a 12 megapixel, mentre sono previsti miglioramenti nella fotocamera anteriore: ci sarà l’implementazione dell’autofocus e l’apertura passerà da f/2.2 a f/1.9. Per la nuova fotocamera anteriore, Apple si avvarrà del costruttore LG Innotek, investendo una somma tripla rispetto ai precedenti sensori.

La batteria invece dovrebbe essere da 3.279 mAh. Il valore espresso in mAh è più alto rispetto a quello della batteria montata su iPhone 13, che raggiunge i 3.227 mAh. Di conseguenza, i possessori di iPhone 14 dovrebbero chiudere una normale giornata di utilizzo senza dover ricaricare il dispositivo.

iPhone 14 Plus

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche di iPhone 14 Plus, il modello col display più grande delle due versioni base. Avrà un display OLED da 6,7″ come iPhone 13 Max e continuerà a conservare un refresh rate a 60 Hz e il classico notch.

Il modello iPhone 14 Plus mantiene due fotocamere, una normale e una ultra-grandangolo da 12 megapixel. Così come sul primo modello base, anche la versione Plus riceverà una nuova fotocamera anteriore migliorata, grazie all’introduzione dell’autofocus e di un’apertura focale che passa da f/2.2 a f/1.9. Resta valido il discorso fatto prima sul nuovo costruttore, con Apple che ha scelto di affidarsi a LG Innotek.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, iPhone 14 Plus dovrebbe montare una batteria da 4.325 mAh, perfino superiore rispetto a quella del modello Pro Max (anche se di pochissimo, 2 mAh appena). Questo si traduce, sulla carta, in una migliore autonomia sul modello Plus anziché sul Pro Max, a maggior ragione se Apple manterrà il refresh rate a 60 Hz su entrambi i modelli base.

iPhone 14 Pro

È il momento di approfondire le caratteristiche tecniche di iPhone 14 Pro, il primo modello “pro” dei nuovi iPhone, in particolare riguardo il display, la fotocamera e la batteria.

iPhone 14 Pro avrà infatti un pannello LTPO da 6,1″ con supporto alla tecnologia ProMotion, che permette di beneficiare di un refresh rate variabile da un minimo di 1 Hz a un massimo di 120 Hz. Inoltre, per la prima volta dovrebbe essere implementato l’Always on display. Un’altra grande novità riguarderà l’assenza del notch, di conseguenza la superficie del display sarà più grande rispetto al primo modello della versione base con identica diagonale.

Su iPhone 14 Pro saranno presenti tre fotocamere: normale, ultra-grandangolare e teleobiettivo. Rispetto a dodici mesi fa, la risoluzione del sensore principale passerà da 12 megapixel a 48 megapixel, confermata invece la risoluzione pari a 12 megapixel della ultra-grandangolare e del teleobiettivo. Come già visto sulle due versioni base, anche quelle “pro” monteranno una fotocamera anteriore migliorata, con un’apertura f/1.9 e autofocus.

I rumor sostengono che la batteria di iPhone 14 Pro sarà da 3.200 mAh. Rispetto al modello precedente, iPhone 13 Pro, il nuovo iPhone guadagna poco più di 100 mAh. Se a questo aggiungiamo il discorso del refresh rate, si può ipotizzare un’autonomia tutto sommato simile.

iPhone 14 Pro Max

Chiudiamo il capitolo dedicato alle caratteristiche di iPhone 14 con i dettagli relativi al modello Pro Max, la versione più potente della linea “pro”.

iPhone 14 Pro Max monterà un display LTPO da 6,7″ con supporto alla tecnologia ProMotion, che introdurrà su entrambe le versioni “pro” dei nuovi iPhone il refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz. La novità più gradita dagli utenti sarà però la presenza dell’Always on display, una funzione attesa da tempo dai possessori di iPhone. Inoltre, così come il Pro, anche il Pro Max perderà il notch.

Il modello iPhone 14 Pro Max continuerà a fare affidamento su tre fotocamere: normale, ultra-grandangolare, teleobiettivo. Le novità del modello Pro vengono confermate anche qui: risoluzione del sensore principale aumentata da 12 megapixel a 48 megapixel, nuova fotocamera anteriore con apertura focale f/1.9 e autofocus.

I rumor indicano che la batteria di iPhone 14 Pro Max sarà pari a 4.323 mAh. Se il valore in mAh sarà confermato, si tratta di una leggera diminuzione rispetto ai 4.352 di iPhone 13 Pro Max.

Design iPhone 14

La novità principale nel design di iPhone 14 prevede l’abbandono del notch. La tacca sarà assente sui modelli “pro”, mentre resterà ancora su iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Al posto del notch, Apple avrebbe pensato alla configurazione pill-shaped o hole punch, ossia un intaglio orizzontale, che dovrà ospitare i sensori del Face ID, e uno circolare, in cui invece troverà spazio la fotocamera.

Prezzi iPhone 14

Al momento, è difficile fare una previsione sui prezzi di iPhone 14. Da un lato, la possibile conferma del vecchio processore A15 su iPhone 14 e iPhone 14 Plus lascerebbe pensare a una diminuzione del prezzo del primo modello, andando a pareggiare, o quantomeno avvicinare, il prezzo di lancio di iPhone 13 Mini. Dall’altra parte, fattori esterni come la guerra in Ucraina e la crisi dei processori può indurre a far credere il contrario, e cioè a un aumento dei prezzi, in particolare per chi abita fuori dagli Stati Uniti d’America.

Ecco l’ipotetico prezzo dei nuovi iPhone 14 (in dollari) secondo i rumor delle ultime settimane:

iPhone 14: 799$

iPhone 14 Plus: 899$

iPhone 14 Pro: 1.099$

iPhone 14 Pro Max: 1.199$

Appuntamento ai mesi di settembre e ottobre per scoprire quando verranno ufficialmente svelati dall’azienda.