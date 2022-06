Alla conferenza stampa che anticipa l’evento MSIology, il produttore taiwanese MSI ha annunciato tre nuovi notebook da gaming di fascia altissima, basati sulle potentissime CPU Intel Core “Alder Lake” di dodicesima generazione e dotati di schede grafiche NVIDIA.

Nello specifico, oltre a presentare i nuovi Raider GE77 HX e Raider GE67 HX, MSI ha riportato in auge lo storico brand Titan, presentando il nuovo Titan GT77.

MSI Titan GT77: gaming di fascia top con display 4K e 250W di potenza

MSI ha rispolverato lo storico brand Titan con cui era solita contraddistinguere i propri notebook da gaming dalle prestazioni più elevate. E lo ha fatto in grande stile, presentando il nuovo MSI Titan GT77, un notebook da gaming di assoluto livello, dotato di specifiche tecniche premium, che si prefigura come uno dei prodotti più performanti dell’anno nel segmento.

Si parte con CPU Intel di fascia desktop, fino alla Intel Core i9-12900HX, abbinate alle potentissime schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (16 GB GDDR6) o 3070 Ti (8 GB GDDR6); utilizzando la tecnologia OverBoost del produttore taiwanese, il notebook raggiungerà i 250 W di potenza combinata erogata a CPU (75 W) e GPU (175 W con Dynamic Boost 2.0). Nonostante i 250 W richiesti, il nuovo MSI Titan GT77 ha un singolo adattatore da 330 W (mentre la batteria è da 99,9 Wh); questo è buono per la portabilità, anche se parliamo comunque di un prodotto che pesa oltre 3 kg nonostante uno spessore, contenuto per il segmento, pari a 2,31 cm.

Alla stregua di un PC desktop, il notebook ospita ben 4 slot per memorie RAM DDR5 (a 4800 MHz) con capacità complessiva di 128 GB e velocità di trasferimento pari a 6,4 Gbps. Per quanto concerne lo spazio di archiviazione, sono presenti 4 slot per SSD M.2 (uno PCIe Gen5 e tre PCIe Gen4): il tutto consente di creare un archivio da ben 8 TB.

Anche per quanto concerne le porte, infine, troviamo una dotazione degna di un PC desktop: oltre alla porta per l’alimentazione, troviamo tre USB 3.2 Gen 2 Type-A, uno slot per schede SD, un jack audio da 3,5 mm (combinato), due porte Thunderbolt 4, una mini DisplayPort, una porta HDMI e una porta ethernet standard.

Tra le altre specifiche dell’MSI Titan GT77, rientrano un audio coinvolgente, ottenuto tramite la combinazione di DYNAUDIO, Hi-Res e Nahimic, un reparto connettività completo (tra cui spicca il Wi-Fi 6E), il sistema di raffreddamento Cooler Boost Titan (per massimizzare le prestazioni di CPU e GPU) e le classiche chicche personalizzabili dei notebook MSI (tra cui una barra luminosa RGB e una tastiera meccanica RGB con switch Cherry MX Ultra Low realizzata da SteelSeries).

Il notebook, in tutte le sue configurazioni, offre un ampio display da 17,3 pollici con risoluzione Ultra HD (3840 x 2160 pixel), refresh rate a 120 Hz e copertura del 100% dello spazio di colore DCI-P3; opzionalmente può essere scelto un pannello IPS (con le medesime specifiche). In conclusione, il nuovo MSI Titan GT77 arriva con a bordo Windows 11, a scelta tra la versione Home e la versione Pro.

Previous Next Fullscreen

MSI Raider GE77 HX e Raider GE67 HX

Anche i nuovi MSI Raider GE77 HX e Raider GE67 HX sono notebook da gaming di fascia alta basati sulle CPU Intel Core “Alder Lake” di fascia desktop e sulle schede grafiche NVIDIA GeForce (la scelta di punta è costituita dalla RTX 3080 Ti).

Per quanto concerne il comparto porte, anche loro si rivelano molto completi, offrendo tre porte USB Type-A (una 3.2 Gen 2 e due 3.2 Gen 1), una porta Thunderbolt 4, un lettore di schede SD, una porta USB Type-C (3.2 Gen 2 con DP 1.4), una porta HDMI (8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz) e un jack audio da 3,5 mm (combinato).

Entrambi offrono molte delle tecnologie presenti anche sul Titan GT77 (come la tecnologia OverBoost), sono dotati di una batteria da 99,9 Wh, di una tastiera RGB da gaming (realizzata da SteelSeries) e di due speaker (audio a cura di DYNAUDIO). Anche gli MSI Raider GE77 e Raider GE67 HX arrivano con a bordo Windows 11.

MSI Raider GE77 HX

Il nuovo MSI Raider GE77 HX è dotato di un display da 17,3 pollici con risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel) e refresh rate a 240 Hz o con risoluzione UHD e refresh rate a 120 Hz; in entrambi i casi è possibile, in via opzionale, scegliere di avere un pannello IPS).

Previous Next Fullscreen

MSI Raider GE67 HX

Il nuovo MSI Raider GE67 HX, invece, offre un display da 15,6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate a 240 Hz: in questo caso, in via opzionale, il pannello scelto può essere un OLED con tempo di risposta di 2 ms, caratteristica che MSI, probabilmente, riserverà solo ad alcune soluzioni di fascia alta.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

Non abbiamo ancora informazioni ufficiali circa la disponibilità o i prezzi italiani di questi nuovi notebook da gaming MSI. Basandoci sui prezzi statunitensi, l’unica certezza è che non si tratterà di prodotti economici:

Titan GT77, nella sua configurazione base, costa 3199$

(CPU Intel Core i7-12800HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD)

(CPU Intel Core i7-12800HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 GB di RAM, 1 TB di SSD) Titan GT77, nella sua configurazione top, costa 4949$

(CPU Intel Core i9-12900HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 128 GB di RAM, 8 TB di SSD)

(CPU Intel Core i9-12900HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 128 GB di RAM, 8 TB di SSD) Raider GE77 HX parte dai 2599$ della configurazione base

(CPU Intel Core i7-12800HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD)

(CPU Intel Core i7-12800HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD) Raider GE67 HX parte dai 2499$ della configurazione base

(CPU Intel Core i7-12800HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD)

Sempre negli Stati Uniti, il nuovo Titan GT77 è disponibile al preordine da oggi mentre i due Raider GE77HX e GE67HX arriveranno alla fine del mese di giugno.

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook gaming di questo mese e Migliori notebook MSI di questo mese